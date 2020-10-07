陳廷寵效應？中央軍事校友會國慶日踩街 不能罵總統

中央軍事校友會即將在周六舉行「璀璨雙十、捍衛中華」踩街嘉年華活動，中央軍事校友會總幹事劉志堅今天表示，周六不是為了選舉，單純表達訴求，不能罵總統、行政首長。

中華民國中央軍事院校校友總會十月十日國慶日當天，將邀集軍系及民間社團，下午二時至五時三十分時，在台北巿政府前共同舉辦「璀璨雙十 捍衛中華」踩街嘉年華活動，預劃邀集萬人齊聚台北市府廣場，揮舞國旗，以普天同慶的熱情，為中華民國慶生，也將藉此宣示全力支持「和平無價、戰爭無情」的「無戰」理念。

前陸軍總司令陳廷寵日前在陸軍官校校友會舉辦的活動中指國軍戰力零，高喊以身為中國人為傲，引發議論，國防部今在立法院也遭波及。

中央軍事校友會同為退軍團體，劉志堅特別表示，周六活動不是為了選舉，單純表達訴求，不能罵總統、行政首長，來的人是中華民國派，只能持國旗、會旗。