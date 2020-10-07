守護海疆32年 海巡福星艦光榮退役

守護海疆32年的海巡署「福星艦」今天光榮退役，由「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造的第1艘600噸級巡防艦-安平艦接力服勤，充實台菲、西南經濟海域與東沙群島巡護能量。

編制海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊的福星艦，今天在新濱碼頭舉行除役典禮，由艦隊分署長謝慶欽主持，並邀請財政部關務署高雄關副關務長陳木榮，以及福星艦歷任艦長、退休同仁共同見證，以白色油漆將艦名及艦號移除，並將桅杆國旗緩緩降下，象徵福星艦32年海上馳騁的歲月畫下完美句點，正式光榮退役。

謝慶欽表示，福星艦守衛海疆三十餘載，不僅是打擊海上犯罪利器，更是海上救援尖兵，對於福星艦及艦上同仁對海巡任務的貢獻與付出深表感謝。如今福星艦已光榮退役，未來將由「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造的第1艘600噸級巡防艦-安平艦接力服勤，持續充實台菲、西南經濟海域與東沙群島巡護能量，有效捍衛主權、維護漁權，確保民眾生命財產安全。

福星艦由荷蘭威爾頓．費吉諾船廠建造，自民國77年8月20日舉行首航典禮後開始服役，原隸屬於財政部關稅總局高雄關，負責南部海域巡緝任務。民國89年海巡署成立時，隨同移撥至海巡署海洋巡防總局(現改制為艦隊分署)，戮力執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等五大核心任務，績效輝煌、戰功彪炳。

其中，最受社會矚目案件包含91年5月25日華航CI-611班機在澎湖目斗嶼北方發生嚴重空難，福星艦受命馳援，於執行救援任務中打撈接駁15具罹難大體，為罹難者找到回家的路；另92年逢「嚴重急性呼吸道症候群（SARS）」疫情期間，因澎湖地區當地醫療資源不足，福星艦兩度受命馳援載運SARS病患後送返台就醫，冒著高度感染風險，圓滿完成艱鉅任務。

除救生救難案件外，福星艦在海域執法方面也著有成效，多次查獲走私農漁產品、未稅菸品及大批毒品。其中，80年6月5日查獲貨輪走私15萬9000條未稅洋菸，市價高達新台幣6000多萬元；另101年1月31日正值農曆春節期間，查獲漁船走私171公斤K他命入境，成為福星艦移撥海巡署後查獲最大宗毒品案。105年3月30日更遠赴東沙海域查獲陸籍「琼琼海漁05055號」漁船違規採捕綠蠵龜及珊瑚案，確保東沙海域海洋資源永續發展。