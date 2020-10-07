空勤救災添新力 6架全天候黑鷹直升機運抵高雄港

為因應空中救災需求，國防部移撥15架黑鷹直升機供內政部空中勤務總隊救災使用，最後6架重型黑鷹直升機今天運抵高雄港，擬8日凌晨拖運到高雄駐地，強化救災能量。

內政部空勤總隊今天在高雄港接收最後一批6架黑鷹直升機，增裝前視紅外線等6項特殊裝備，大幅提升全天候搜救能力。

這6架黑鷹直升機現仍在進行卸載，並配合軍方管制保密規定執行相關作業，空勤總隊表示，預計8日凌晨零時許將自高雄港以「拖機」拖行黑鷹，自碼頭管制區外起，沿路行經高雄市東亞路、平和西路、平和東路及中山四路，最後抵達高雄駐地。

空勤總隊今天指出，因應國家空中救學需求，中央決定國防部自陸軍採購60架黑鷹直升機，撥15架供空勤總隊空中救災使用，民國99年簽署迄106年已撥交9架，分別部署於台中、花蓮及台東基地。

基本構型完成簽署後為提升空中搜救能力，其中6架留置於美國塞考斯基飛機原廠，進行構型修改增裝與最終適航驗證，增裝前視紅外線熱顯像儀（FLIR）、夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備。

空勤總隊今天指出，這批飛機於7日運抵高雄港，為減少露儲時間確保飛機安全，預計8日凌晨以拖機方式進入高雄國際航空站內空勤總隊高雄駐地，未來將先進行飛機噴漆，於組合訓練完成後，加入空中救災行列。

空勤總隊指出，6架重型黑鷹直升機先部署高雄駐地，等松山駐地完成後，將撥3架進駐，完成全國黑鷹直升機全面部署，可大幅提升整體空中救災能量。

空勤總隊秘書室主任張幼欣告訴中央社記者，運抵高雄港的直升機卸置於港區，未來將先在高雄棚廠做維修展翼，等松山經建棚工程完工後，再調撥到松山棚廠。