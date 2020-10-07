中共軍機天天擾台 專家：意圖把台海「內海化」

10月7日上午5點20分，中國解放軍軍機再度進入台灣西南空域，在台灣照例廣播驅離時，罕見以廣播回應並稱台灣為「台灣地區」，更稱該飛行為「例行訓練」。

在媒體曝光的錄音檔案中，台灣空軍廣播告知解放軍已進入西南防空識別區，要求「立即迴轉脫離」時，解放軍廣播回應：「台灣地區，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」全話重覆兩次。

10月7日上午，台灣國防部長嚴德發在立法院就業務概況進行報告時表示，今年初到10月7日止，解放軍共1710架次共機、1029艘次共艦，侵擾台灣防空識別區，其中217架次共機侵入台灣西南防空識別區；另有49架次共機逾越台海中線，為1990年以來最高數目。

為因應中國行動，台灣出動2972架次進行攔截，耗費成本約新台幣255億元(約8.5億美元)。其中，因應49架次逾越海峽中線的解放軍機，台灣升空76架次戰機因應。

否定過去慣例以創造台海「內海化」

前海軍艦長呂禮詩接受德國之聲訪問表示，從9月18日解放軍曾回應台灣稱「沒有海峽中線」、到此次解放軍回應稱「例行訓練」，可以觀察出解放軍不僅盤算心理戰，還延伸到輿論戰、法律戰。

他解釋，「防空識別區」最早由美國開始畫設，是主權政府依據空防需要跟反應時間單方面畫設，之後中國等也跟進這種做法。雖然「防空識別區」不在國際法的約制範圍內，臨近國家可以尊重也可以置之不理，但是解放軍進入台灣的西南防空識別區，最重要政治意義是推翻過去慣例。他說：「海峽中線、防空識別區的確沒有相關國際法可依循，但都是過去因政治環境或防御需要畫設出來的。中國等於是以相關國際法否定兩岸默契。」

呂禮詩推測解放軍動機，暗藏更長遠的盤算：「中國主要目的，是要否定台灣周邊海域，造成一種台海內海化的事實。」他說:「為了要慢慢營造這個事實，先要否定海峽中線，完全不承認台灣劃定的防空識別區，藉由否定過去慣例，壓縮台灣空域。」

在此之前，中國要先確立在南海的話語權。目前中國在東海已經畫有航空識別區，若想要宣告南海航空識別區，又要避免觸犯日本、東協等國，東沙一帶海域成為必爭之地。

呂禮詩密切關注台灣的軍事行動，也觀察到台灣疑似採取行動反制中國。根據漁業署9月29日公告的「國防部海軍司令部空層空域操演報告單」，國防部10月安排在西南防空識別區、高度5000呎到13000呎的範圍內進行海軍操演。呂禮詩表示，由於防空識別區並無國際法支持，距離平時巡弋地區又有一段距離，過去鮮少有該地區進行軍事操演的案例。

此外，由於該報告單備註「已協調空軍配合實施」，呂禮詩推測在這些操演中出動的應該是隸屬於空軍的P-3C反潛機，而非海軍可以直接指揮的S-70C反潛直升機，料將針對解放軍的運八反潛機演練應對作為。

美國卸下調停者角色

台灣媒體報導，10月7日上午在解放軍經過西南空域同一時間，空域外有三架美國空軍KC135加油機，正由南海經巴士海峽編隊返回嘉手納基地。

對此，德國之聲訪問淡江大學國際與戰略研究所副教授黃介正，光憑這些資訊無法解讀美國在事件中扮演的角色。跳脫單一事件而言，他對美國在兩岸現況中扮演的角色也不樂觀。

他回憶歐巴馬與馬英九執政時期，當時美國願意讓台灣同時保有對美和對中的關係，美國本身也在兩岸局勢緊張的時後，扮演調停者的角色。但是，黃介正認為，現在美國反中立場強硬，甚至開始要求世界各國與中國「脫鉤」，讓台灣被迫站隊，反而壓縮了選擇與中國和平對話的空間。

9月，路透社披露美國擬出售7項關鍵武器給台灣，包括無人機和巡弋飛彈等。美國國務卿龐培歐在10月6日訪問日本時，接受日本經濟新聞專訪時明確表達有意打造一個「對抗中國共產黨的安全保障網」。被問到若中國單方面攻擊台灣，美國是否準備捍衛台灣？龐培歐回答，美方將採取一切措施緩解區域緊張局勢，美方不是要挑起衝突，而是在尋求和平。

對此，黃介正也認為不能只解讀樂觀面。他認為，台灣跟美國買武器反映台海局勢確實不穩定，但美國願意出售，可能是為了加強台灣自我防備能力，也有可能是要表達美國不願為了台灣跟中國起衝突。

先前台灣國防部送立法院的業務報告書指出，今年迄今台灣軍方派遣空中戰巡兵力4132架次，而非國防部長稱的2972架次。針對此矛盾，台灣國防部長嚴德發解釋，4132架次的任務包括執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務；如果專門就應對共機侵擾台灣周遭空域計算，台灣今年迄今出動的兵力確實是2972架次無誤。

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