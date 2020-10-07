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那些年金門全民皆兵 不只自衛隊學生還要參加幼獅隊

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
瓊林的民防館內，目前還陳列很多昔日金門自衛隊訓練的照片。記者蔡家蓁／翻攝
瓊林的民防館內，目前還陳列很多昔日金門自衛隊訓練的照片。記者蔡家蓁／翻攝

金門立委陳玉珍今天在立法院受訪時，暢談她的金門民防自衛隊訓練經歷，也讓自衛隊這個獨特的「全民皆兵」組織，再度受到關注。根據金門縣志，金門的自衛團隊，早期有保安隊以防禦盜匪、維護地方治安為主，在38年兩岸隔海分治之後，則是成立民防自衛團隊以支援國軍作戰、保家保鄉為主要任務。

走一趟位在瓊林的民防館，從中也可以了解到那段全民皆兵的歲月，當時的金門受到戰地政務的規範，因為戰地單行法規的體制，根據相關的民防組織條例中的規定，只要是設籍在福建省金門以及馬祖兩地的國民，男子不必服兵役，但志願入伍從軍者不在限制內，不過只要年滿16至55歲者，經過體格檢查合格者，就成為民防隊的隊員；女性則是年滿16歲之後，就被編為婦女隊，從事救護、醫療、支援作戰等任務。

一般而言，民眾自衛隊皆由駐軍負責訓練，課程包括槍枝分解組合、敵情分析、單兵基本教練、箱上瞄準、射擊練習、歸零射擊、和正式射擊等等，女隊員還外加救護訓練。其中射擊預習分坐姿、立姿、跪姿和臥姿，女生的訓練絲毫不馬虎，同樣嚴苛。

地方文史工作者也表示，民國38年國軍退守金門，進入國共軍事對峙緊張年代，後來金門實施戰地政務，自衛隊最艱難的時期屬民國40至60年代的「民防隊」，不分男女老少都納入民防自衛隊任務編組，一旦戰爭發生，每個村莊都具有獨立作戰的能力，這是當時很特殊的歷史現象。

曾當過瓊林村副村長的蔡福林表示，當時年滿16歲以上的男女都要參加自衛隊（仍在學者就參加幼獅隊），支援國軍作戰。自衛隊每年集訓2次，至55歲才能除役，男子需接受組訓並執行支援作戰任務；女性則需從事救護醫療、支援作戰的任務訓練，一直到結婚為止。民國81年金門解除戰地政務，自衛隊亦正式解散。

金門民防組織經過一次再一次更換不同名稱，從民國42年設立「金門縣民防指揮所」開始，經過46年的「民防總隊部」、59年「民防指揮部」、60年的「民防總隊」、62年的「民眾自衛總隊」，直到81年11月7日戰地政務終止才裁撤，正式走入歷史。

瓊林的民防館內，目前還陳列很多昔日金門自衛隊的制服。記者蔡家蓁／攝影
瓊林的民防館內，目前還陳列很多昔日金門自衛隊的制服。記者蔡家蓁／攝影
曾當過瓊林村副村長的蔡福林介紹，昔日的全民皆兵時期，當時的民防自衛隊訓練相當嚴格。記者蔡家蓁／攝影
曾當過瓊林村副村長的蔡福林介紹，昔日的全民皆兵時期，當時的民防自衛隊訓練相當嚴格。記者蔡家蓁／攝影
昔日的民防自衛隊，訓練相當嚴格，女生跟男生一樣在烈日下操練。記者蔡家蓁／翻攝
昔日的民防自衛隊，訓練相當嚴格，女生跟男生一樣在烈日下操練。記者蔡家蓁／翻攝

金門 自衛隊 國軍

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