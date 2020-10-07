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陳廷寵「國軍戰力零」論 吳斯懷：憲法言論自由保障

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
基進黨立委陳柏惟今天上午為前陸軍總司令陳廷寵「國軍戰力零」論，爆氣怒飆國防部將陳發言場所三軍軍官俱樂部租給主辦活動的退軍團體，要求追繳租金、取消優惠，國防部稱會檢討。但同為退將出身的國民黨立委吳斯懷（左）下午質詢時要國防部挺起腰桿，不須評論退將個人憲法層次的問題。圖／取自立法院直播畫面
基進黨立委陳柏惟今天上午為前陸軍總司令陳廷寵「國軍戰力零」論，爆氣怒飆國防部將陳發言場所三軍軍官俱樂部租給主辦活動的退軍團體，要求追繳租金、取消優惠，國防部稱會檢討。但同為退將出身的國民黨立委吳斯懷（左）下午質詢時要國防部挺起腰桿，不須評論退將個人憲法層次的問題。圖／取自立法院直播畫面

台灣基進立委陳柏惟今天上午為前陸軍總司令陳廷寵「國軍戰力零」論，批評國防部將陳廷寵發言場地租給主辦活動的退軍團體，要求追繳租金，取消優惠，國防部稱會檢討。國民黨立委吳斯懷下午質詢時要國防部挺起腰桿，不須評論退將個人憲法層次的問題，他也向全國民眾提出呼籲，難道他主張台獨，就算國家認同有問題嗎？

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，吳斯懷質詢表示，三軍軍官俱樂部與國軍英雄館，本來就是要照顧現退役軍人，提供退伍軍人團體舉辦活動一些優惠有什麼不對，至於陳廷寵的言論，屬憲法言論自由的範疇，國防部不需要評論，那是個人言論自由。他舉例，各縣市或中央政府的公共場所，借給台獨團體辦活動聲言台灣獨立，難道就不出借，那是言論自由的範圍，我們都尊重，否則我們還叫民主國家嗎？

吳斯懷說，國防部該給軍人團體的優惠，絕對不能少，個人言論是言論自由範圍，沒什麼好評論的，認不認同看個人，國防部不需不知如何回答，言論是憲法保障，這些設施是服務現退役官兵，而且要作得更多，否則退伍軍人會怎麼想，國防部不理退伍人員辦活動了嗎。請國防部挺起腰桿，該作的事作，該說的話說，不用評論憲法層次的問題，交給憲法來處理。反正要修憲，有本事，繼續修。

吳斯懷表示，民進黨有立委提出國家認同問題，他問嚴德發，現在國家國號叫什麼？嚴德發說，中華民國。吳斯懷說，若他主張台獨，或中華民國台灣，算不算國家認同有問題？他要問全國民眾。所以請國防部挺起腰桿。

國防部 退伍軍人 吳斯懷

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