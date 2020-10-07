陳廷寵「國軍戰力零」論 吳斯懷：憲法言論自由保障

台灣基進立委陳柏惟今天上午為前陸軍總司令陳廷寵「國軍戰力零」論，批評國防部將陳廷寵發言場地租給主辦活動的退軍團體，要求追繳租金，取消優惠，國防部稱會檢討。國民黨立委吳斯懷下午質詢時要國防部挺起腰桿，不須評論退將個人憲法層次的問題，他也向全國民眾提出呼籲，難道他主張台獨，就算國家認同有問題嗎？

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，吳斯懷質詢表示，三軍軍官俱樂部與國軍英雄館，本來就是要照顧現退役軍人，提供退伍軍人團體舉辦活動一些優惠有什麼不對，至於陳廷寵的言論，屬憲法言論自由的範疇，國防部不需要評論，那是個人言論自由。他舉例，各縣市或中央政府的公共場所，借給台獨團體辦活動聲言台灣獨立，難道就不出借，那是言論自由的範圍，我們都尊重，否則我們還叫民主國家嗎？

吳斯懷說，國防部該給軍人團體的優惠，絕對不能少，個人言論是言論自由範圍，沒什麼好評論的，認不認同看個人，國防部不需不知如何回答，言論是憲法保障，這些設施是服務現退役官兵，而且要作得更多，否則退伍軍人會怎麼想，國防部不理退伍人員辦活動了嗎。請國防部挺起腰桿，該作的事作，該說的話說，不用評論憲法層次的問題，交給憲法來處理。反正要修憲，有本事，繼續修。

吳斯懷表示，民進黨有立委提出國家認同問題，他問嚴德發，現在國家國號叫什麼？嚴德發說，中華民國。吳斯懷說，若他主張台獨，或中華民國台灣，算不算國家認同有問題？他要問全國民眾。所以請國防部挺起腰桿。