快訊

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿1天即可申請

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛三節餘款遭偷跑支用 嚴德發：將送立法院核定後採購

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
愛國者三型防空飛彈。圖／本報資料照
愛國者三型防空飛彈。圖／本報資料照

針對空軍將長達十餘年採購提升愛二採購愛三防空飛彈的標節餘款，「偷跑」支用成為新軍購案，國防部嚴德發今天在立法院表示，此案仍將送立法院外交及國防委員會審議核定，經同意才會進行採購。立委說，我國明年將向美軍採購大量武器裝備，幾與國防自主研發系統重覆，如魚叉飛彈、愛三飛彈與無人機等，自行研製的雄二、雄三、天弓等變成爹不疼、娘不愛，現在已有這樣的狀況。

美國防安全合作局（DSCA）月前發布對台出售總額為6.2億美元的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，消息曝光後，國防部、外交部雖隨即發稿對外宣稱感謝。

經本報追查證實，此案包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案；經緊急檢討，才得知是空軍防空飛彈指揮部將此案視為「作業維持費」，擅自透過國防部聯二向美送案，透過制度漏洞，竟啟動對美LOR（要價書）程序，在未經軍政高層控管下，成為脫韁的「烏龍軍購案」。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委馬文君質詢表示，愛三現在花的一兩百億元標結餘款，在美軍戶頭的那筆，不是誰都能率性決定運用方向，尤其基層單位，顯然國防部還隱藏了什麼。嚴德發則回應，國防部已追究，當時它的程序不符規定，已追究懲處。

馬文君進一步表示，原建案內容來看，目前使用是否符合原建案建置的向量，建案程序應是要繳回國庫的，或者報請立法院同意以後才能使用，因為金額非常高，國軍現在有許多軍售案標節餘款都在美方戶頭裡，軍方往往以新項目或關聯項目，僅用內部程序就核定，一花就是百億百億地花，今天國軍又要採購新東西，直到戶頭裡的款項花完，立法院曾要求類似狀況是要重新送立法院審查的。

嚴德發回應表示說，這項預算仍將送委員會同意，國防部才會去新購。將會提出來。

馬文君表示，國防部近幾年不斷發生重大軍購因作業疏漏違反軍購審核程序機制，數百億預算都能偷跑亂花，今天若不是被提出，額度還是可能一樣用掉了。國防部從上到下可能有結構性崩壞的狀況，這種情形近年不斷發生。我國向美軍採購大量武器裝備，尤其是今年，幾與國防自主研發系統重覆，如魚叉飛彈、愛三飛彈與無人機等，自行研製的雄二、雄三、天弓等變成爹不疼娘不愛，現在已有這樣的狀況。

國防部 飛彈 嚴德發

延伸閱讀

共機擾台廣播稱「台灣地區」 嚴德發證實：挑釁侵擾

嚴德發：49架次共機逾越台海中線 30年來最多

嚴德發：「自衛反擊權」仍可採「自衛型的先制攻擊」

嚴德發：長程反艦巡弋飛彈屬科研案 已編採購魚叉預算

相關新聞

共機擾台廣播稱「台灣地區」 嚴德發證實：挑釁侵擾

共軍戰機頻侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），媒體報導，共機今晨侵入西南ADIZ遭空軍廣播驅離時罕見發話稱「台灣地區」；...

愛三節餘款遭偷跑支用 嚴德發：將送立法院核定後採購

針對空軍將長達十餘年採購提升愛二採購愛三防空飛彈的標節餘款，「偷跑」支用成為新軍購案，國防部長嚴德發今天在立法院表示，此...

嚴德發：49架次共機逾越台海中線 30年來最多

共軍機艦頻擾台，國防部長嚴德發今天表示，今年到目前為止，共1710架次共機、1029艘次共艦，侵擾台灣防空識別區（ADI...

嚴德發：「自衛反擊權」仍可採「自衛型的先制攻擊」

國防部將空軍飛行員面臨敵機的「第一擊」，改為「自衛反擊權」，國防部長嚴德發表示，兩者並非等號，自衛反擊權是充分授權空作部...

嚴德發：長程反艦巡弋飛彈屬科研案 已編採購魚叉預算

國防部長嚴德發上午在立法院證實，110年度國防預算案已納入對美採購岸防魚叉飛彈預算，至於長程反艦巡弋飛彈，則是中科院自行...

駁退將陳廷寵唱衰 嚴德發：國軍現在最有戰力

退役上將、前陸軍總司令陳廷寵稱國軍戰力是「零」，並自稱「驕傲的中國人」。國防部長嚴德發今天表示，因應中共挑釁，國軍若沒有...

共機入侵西南空域 國防部首證實為畫設南海防空識別區

國防部長嚴德發上午證實，因應共軍機艦持續侵擾我西南空域，澎湖IDF戰機天駒部隊，已改變成全年進駐，海上南偵艦、西南偵巡艦...

國防部常次證實與陳廷寵親戚關係 強調自己忠於國家

陸軍前總司令陳廷寵公開宣稱「國軍戰力為零」，台灣基進立委陳柏惟上午在立法院質詢時，要求與陳廷寵有親戚關係的國防部常次陳曉...

國防部擬111年成立「防衛動員署」 教召將提升薪資

國防部長嚴德發上午在立法院表示，國防部將成立「防衛動員署」，屬於行政院三級機構，預計民國111年1月成立。全案已報行政院...

徵兵制聲量是募兵制3倍！教召延長止不住全面徵兵聲浪

近來中共軍事動作頻頻，針對台灣的挑釁行為日趨嚴重，兩岸局勢升溫，也帶動徵兵制與募兵制議題的討論。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，台灣人有66%支持徵兵制...

嚴德發：今年度國軍反制共軍 出動軍機2972架次

國防部長嚴德發上午在立法院表示，空軍今年度反制共軍出動軍機2972架次；而共機單進入我西南空域則為217架次。而針對海空...

嚴德發證實教召改一年一訓 後備旅將擴編由作戰區編管

國防部長嚴德發上午在立法院受訪，除親自證實後備教召將改一年一訓、一次14天外，同時表示，18縣市地區後備指揮部未來將由戰...

熱門新聞

若中共武力犯台 龐培歐：美將採一切行動緩解區域緊張

康軒要求吹哨者「18年資歷經理」離職？勞檢後更撲朔迷離

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

俄羅斯鋼琴家來台居檢耍特權不用14天？ 指揮中心回應了

嚴德發證實教召改一年一訓 後備旅將擴編由作戰區編管

史上頭一遭！立院報告資料未齊全延宕 陳吉仲臉色鐵青

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。