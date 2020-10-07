愛三節餘款遭偷跑支用 嚴德發：將送立法院核定後採購

針對空軍將長達十餘年採購提升愛二採購愛三防空飛彈的標節餘款，「偷跑」支用成為新軍購案，國防部長嚴德發今天在立法院表示，此案仍將送立法院外交及國防委員會審議核定，經同意才會進行採購。立委說，我國明年將向美軍採購大量武器裝備，幾與國防自主研發系統重覆，如魚叉飛彈、愛三飛彈與無人機等，自行研製的雄二、雄三、天弓等變成爹不疼、娘不愛，現在已有這樣的狀況。

美國防安全合作局（DSCA）月前發布對台出售總額為6.2億美元的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，消息曝光後，國防部、外交部雖隨即發稿對外宣稱感謝。

經本報追查證實，此案包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案；經緊急檢討，才得知是空軍防空飛彈指揮部將此案視為「作業維持費」，擅自透過國防部聯二向美送案，透過制度漏洞，竟啟動對美LOR（要價書）程序，在未經軍政高層控管下，成為脫韁的「烏龍軍購案」。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委馬文君質詢表示，愛三現在花的一兩百億元標結餘款，在美軍戶頭的那筆，不是誰都能率性決定運用方向，尤其基層單位，顯然國防部還隱藏了什麼。嚴德發則回應，國防部已追究，當時它的程序不符規定，已追究懲處。

馬文君進一步表示，原建案內容來看，目前使用是否符合原建案建置的向量，建案程序應是要繳回國庫的，或者報請立法院同意以後才能使用，因為金額非常高，國軍現在有許多軍售案標節餘款都在美方戶頭裡，軍方往往以新項目或關聯項目，僅用內部程序就核定，一花就是百億百億地花，今天國軍又要採購新東西，直到戶頭裡的款項花完，立法院曾要求類似狀況是要重新送立法院審查的。

嚴德發回應表示說，這項預算仍將送委員會同意，國防部才會去新購。將會提出來。

馬文君表示，國防部近幾年不斷發生重大軍購因作業疏漏違反軍購審核程序機制，數百億預算都能偷跑亂花，今天若不是被提出，額度還是可能一樣用掉了。國防部從上到下可能有結構性崩壞的狀況，這種情形近年不斷發生。我國向美軍採購大量武器裝備，尤其是今年，幾與國防自主研發系統重覆，如魚叉飛彈、愛三飛彈與無人機等，自行研製的雄二、雄三、天弓等變成爹不疼娘不愛，現在已有這樣的狀況。