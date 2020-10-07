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嚴德發：「自衛反擊權」仍可採「自衛型的先制攻擊」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部將空軍飛行員面臨敵機的「第一擊」，改為「自衛反擊權」，國防部長嚴德發表示，兩者並非等號，自衛反擊權是充分授權空作部指揮官，由飛行員進行自我防衛，「就像警察面對犯人一樣，授權給他」，仍可採「自衛型的先制攻擊」。圖／軍聞社
國防部將空軍飛行員面臨敵機的「第一擊」，改為「自衛反擊權」，國防部長嚴德發表示，兩者並非等號，自衛反擊權是充分授權空作部指揮官，由飛行員進行自我防衛，「就像警察面對犯人一樣，授權給他」，仍可採「自衛型的先制攻擊」。圖／軍聞社

國防部將空軍飛行員面臨敵機的「第一擊」，改為「自衛反擊權」，國防部長嚴德發表示，兩者並非等號，自衛反擊權是充分授權空作部指揮官，由飛行員進行自我防衛，「就像警察面對犯人一樣，授權給他」，仍可採「自衛型的先制攻擊」。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委羅致政質詢表示，國防部提出將第一擊改為自衛反擊權，這是全新概念還是內容不變？

嚴德發表示，第一擊改為自衛反擊權，兩個不是等號，防衛作戰有兩個時期，一是經常戰備，一是防衛作戰，差別在於自衛反擊權用在經常戰備時期，在此時期是預防戰爭，不升高衝突，不引發戰爭，但經常戰備時期會有突發狀況，自衛反擊權是充分授權飛行員，進行自我防衛，就像警察面對犯人一樣，授權給他，仍可採「自衛型的先制攻擊」。

立委說，仍有第一擊概念？嚴德發表示，有有有。但屬先制型的自衛攻擊。

但立委進一步詢問，若明顯感受到對方攻擊之意，是可以首先發動先攻擊的？嚴德發改變口徑，雖表示「對」，但說空作部指揮官與飛行員是一個戰場圖像，是由空作部指揮官下達命令，有先制攻擊可能性，受到威脅就能作這個動作。

立委詢及，自衛反擊權如何翻譯成英文，國防部說，是「self-defense」。

維基百科記載，英語「right of self-defense」中文為正當防衛，又稱自我防衛，簡稱自衛，是大陸法系刑法上的一種概念，表示「對於現實不法之侵害，為防衛自己或他人之權力所為之行為」。其與緊急避難、自我防衛皆為權利的自力救濟的方式。

嚴德發 國防部 羅致政

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