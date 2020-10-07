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嚴德發：長程反艦巡弋飛彈屬科研案 已編採購魚叉預算
國防部長嚴德發上午在立法院證實，110年度國防預算案已納入對美採購岸防魚叉飛彈預算，至於長程反艦巡弋飛彈，則是中科院自行研發項目，目前仍屬科研案，還在驗證中，明年還不會服役戰備。
外傳這項長程反艦巡弋飛彈，就增程型雄三超音速反艦飛彈。
嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委蔡適應質詢表示，國防部報告中表示110年要新建長程反艦巡弋飛彈系統，預算有編嗎？嚴德發回應表示，包括機動反艦飛彈的預算都有，但在機密預算項下。
立委質疑，為什麼兩項公開資訊都編列在機密預算？而什麼是機動反艦飛彈系統？嚴德發表示，就是海軍對美採購的魚叉岸防飛彈系統，細節都在機密預算裡。至於長程反艦巡弋飛彈，則為中科院科研案，新增預算科目也是科研案。
蔡適應表示，根據國防部提供說明表示，110年新增軍事投資項目顯示，新增有機動反艦飛彈系統、岸基海軍監偵系統、網路戰防系統，這些都不是科研案，但長程反艦巡弋飛彈也列在其中，讓外界誤解明年就要列裝服役。
嚴德發澄清說，長程反艦巡弋飛彈預算仍是科研案項下，全案尚未驗證完，不是明年要列裝服役的配備。
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