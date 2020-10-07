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國防部常次證實與陳廷寵親戚關係 強調自己忠於國家

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立委陳柏惟(左)在立法院要求國防部常務次長陳曉明(右一)上質詢台，詢問耳聞陳曉明與陳廷寵有親戚關係，要求他表態「認不認同他（陳廷寵）的行為？」圖／取自立法院直播畫面
立委陳柏惟(左)在立法院要求國防部常務次長陳曉明(右一)上質詢台，詢問耳聞陳曉明與陳廷寵有親戚關係，要求他表態「認不認同他（陳廷寵）的行為？」圖／取自立法院直播畫面

陸軍前總司令陳廷寵公開宣稱「國軍戰力為零」，台灣基進立委陳柏惟上午在立法院質詢時，要求與陳廷寵有親戚關係的國防部常次陳曉明表態，認不認同陳廷寵的行為？陳曉明表示，「他是我的長輩，他有他的看法」，但自己和有國軍袍澤一樣，忠於國家、保衛國家。

國防部長嚴德發上午列席外交及國防委員會進行業務報告，陳柏惟質詢時批評國防部政務辦公室，日前以打折價格出租三軍軍官俱樂部，給陳廷寵出席的陸官退伍團體活動，他同時宣稱，接到陳情，稱陳曉明曾關說出租費用？

陳柏惟並表示，耳聞陳曉明與陳廷寵有親戚關係，「認不認同他的行為？」陳曉明回應，「他是我的親戚長輩，稱他姨丈」，「他是我的長輩，他有他的看法，而我有我的看法」。陳曉明說，自己的看法正如同所有國軍袍澤同仁，忠於國家，保衛國家。

陳柏惟表示，忠於國家與保衛國家是每個人內建的知識，希望不要再有國防部退將講這種話，他要求國防部把這筆租金討回來。國防部政辦室允諾檢討，但表示此案已結案，而無法拘束陳廷寵言論。

國防部 陳柏惟 國軍

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