國防部擬111年成立「防衛動員署」 教召將提升薪資

國防部長嚴德發上午在立法院表示，國防部將成立「防衛動員署」，屬於行政院三級機構，預計民國111年1月成立。全案已報行政院審議中。國防部全動室主任韓岡明表示，後備新制教召增長為14天明年不會馬上實施，計畫從後年視訓量，並根據部隊任務進行教召任務延長，國防部正研議教召人員優待條例，每天薪資增加為1.2至1.5倍，不讓教召人員產生怨懟。

嚴德發上午列席外交及國防委員會進行業務報告。國民黨立委江啟臣質詢表示，後備動員是國防重要業務，訓練規劃由誰負責、後備動員分得很散亂，國防部除宣示將精進教召訓練外，後備組織有無調整？民進黨立委趙天麟也表示，「AIT數度提醒我方有關後備戰力的問題」，但未來111年後4個月軍事訓練。

嚴德發表示，國防部將成立防衛動員署，規劃已報到行政院審查中，屬於行政院三級機構，位階較高，負責業務除軍事動員，也負責行政動員的跨部會協調，人員規模從現行32人提升到150人。預計111年1月成立。

嚴德發說，後備戰力改革，從兩年訓改一年訓，並延長訓期，後備部隊是持續戰力，未來7個後備旅將增加到11個，「城鎮守備美方特別關切」，未來每個縣市都有守備部隊，油水電關鍵設施也都有專責守備部隊。後備部隊未來增加仍考量志願役，相退員進行晉升，補足軍士官缺額。

趙天麟表示，明年教召增加為14天，企業公司行號須釋出人員，勞動力減損，會否引起民間怨懟？教召人員薪資會否增加？受影響企業有無補貼？全動室主任韓岡明表示，後備新制14天教召明年不會馬上實施，計畫從後年規劃視訓量有多少，會根據部隊任務進行教召任務延長，正研議教召人員優待條例，每天薪資增加為1.2至1.5倍，不讓教召人員產生怨懟。