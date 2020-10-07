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嚴德發：今年度國軍反制共軍 出動軍機2972架次

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委江啟臣（左）關切海空軍西南空或域操演傳有實彈，是否有擦槍走火的狀況。圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委江啟臣（左）關切海空軍西南空或域操演傳有實彈，是否有擦槍走火的狀況。圖／取自立法院直播畫面

國防部長嚴德發上午在立法院表示，空軍今年度反制共軍出動軍機2972架次；而共機單進入我西南空域則為217架次。而針對海空軍即將在西南海空域實施的聯合軍事操演，嚴德發表示，並無實彈科目，而海、空軍對可能與共機擦槍走火的情勢，都有訂定應處程序。

嚴德發上午列席外交及國防委員會進行業務報告。對於陸軍前總司令陳廷寵所謂國軍「戰力零說法」，嚴德發在回應無黨籍立委林昶佐質詢時，他要為國軍現役官兵辛勞為國防、國家安全的辛勞付出講句話，對共軍挑釁、破壞現狀，在區域造成的不安與不穩定，國軍都在第一線，共機進入我們防空識別區，我機出動2972架次應對，這些都要靠戰力與實力，他不同意陳廷寵說法。

他表示，空軍今年度反制共軍出動軍機2972架次，人員、作業維持費相對增加，約255億元，但都在年度計畫成本內，明年度已適當增加空軍作業維持費，目前可維持。

嚴德發也證實立委所稱，空軍油料費明年自48億增到58億元。

針對共機頻密進入西南空域情勢，國民黨立委溫玉霞表示，今天又有共機進入西南空域。嚴德發回應說，共機今年頻密飛越西南海空域，不僅今天，從年初到今天，已有217架次，國軍都按戰備規定應處。愈接近處理愈積極，從中線到24浬，處置程度不一樣，24浬至12浬則是我領空，而12浬是我領空，處置程序會更積極，每一區域不一樣。

國民黨立委江啟臣也關切海空軍西南空或域操演傳有實彈，是否有擦槍走火的狀況。嚴德發表示，共機進入我防空識別區，等於在我們家操演，是我訓練海空域，我們要按規定來作。針對擦槍走火狀況，海空軍都有訂定應處程序。但「仗在哪邊打，我們就哪邊練」。海軍則表示，這是例行性操演，因與空軍聯合操演，必須註明空層空域，但並沒有實彈科目。

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