嚴德發證實教召改一年一訓 後備旅將擴編由作戰區編管

國防部長嚴德發上午在立法院受訪，除親自證實後備教召將改一年一訓、一次14天外，同時表示，18縣市地區後備指揮部未來將由戰區編管，原來有7個後備旅，擴編成為12後備旅，裝備與常備部隊一致。

至於外界近期討論恢復徵兵制？嚴德發說，民意的調查有很多面向，而募兵制是役期長、素高、從軍意願跟經驗都夠，是精兵政策，量少但質精戰力強。

他説，他基於平時養兵少，戰時用兵多理念推動，年底募兵編現將達到最後目標90%，可以看出國人樂於從軍、願意加入，不受疫情影響、不受共軍挑釁影響，樂於從軍，要感謝國人對國軍支持。

而對於後備教育召集改進，嚴德發表示，後備改革總統在520指示，常備部隊與後備動員合一、跨部會協調，依據這個指示規劃四個面向，組織部隊訓練裝備四面向檢討精進，目前已完成規劃。

他表示，地區後備指揮部18縣市未來由戰區編管，原來有7個後備旅，經過這次改革成為12後備旅，裝備與常備部隊一致，全案按照計畫推動中。

他說，後備教召將改一年一訓、一次14天，從12萬人增加到26萬人，訓練機構都在建置規劃中，依序推動。