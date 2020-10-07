美印太助理部長：少量投資致命武器是台最佳安全保險

美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）6日以視訊方式，在美台國防工業會議發表演說，海大衛肯定台灣發展本土國防產業，鼓勵美國企業與台灣合作開發適合台灣的防衛武器；他說，少量投資致命武器，是台灣最佳的安全保障政策，例如「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）。

海大衛表示，中共鎖定台灣，實施外交孤立、軍事脅迫行動、網路攻擊、經濟施壓和其他種種干擾活動；中國大陸對台灣的威脅，是整個印太地區面臨廣泛挑戰的一環，解放軍入侵台灣水域和空域，破壞穩定，也增加誤判的可能性，危及區域的繁榮和安全。

「即便解放軍的行動真實且危險，但解放軍並非難以戰勝。」海大衛說。

海大衛表示，台灣可以透過明智的投資，向北京發出明確訊號，表明台灣社會和防衛力量絕對能持續捍衛台灣。

海大衛肯定蔡英文總統增加國防預算，但他說，台灣增加國防預算還不夠，可利用其地理條件、先進技術、勞動力和愛國的人民來發揮優勢，實施有彈性的防禦。

蔡政府推動國機國造和國艦國造，發展本土國防產業，投入開發武器。

海大衛予以肯定，並建議台灣的本土國防產業可與外國合作，他說，美國將持續鼓勵台灣部署可信的、有彈性的、移動式的、分布式的及具成本效益的防衛武器，實施多區域的威懾；他說，鼓勵台灣向敵方發出「不付出重大代價就無法成功」的訊號。

海大衛說，少量投資致命武器（small dollar investments in lethal capabilities）是台灣最佳的安全保障政策，例如具有高度機動性的CDCM，能保衛台灣海灘的短程防空、自衛性水雷、小型突擊艇、機動火砲和先進的監偵設備。

海大衛也說，台灣要強化後備力量，確保面臨危機得以因應，訓練預備役部隊除了支持台灣的防衛，也可以激發台灣人民的創造力和愛國心；台灣已有大大小小的公司投入國防產業，他也鼓勵美國企業跟台灣公司合作，例如承載天弓系列地對空導彈的機動性車輛。

海大衛說，美國願意提供幫助，他重申台灣關係法、一中政策、美中三公報和六項保證，並說，這些始終都是一致的。

美台國防工業會議為閉門會議，邀請美台官員發表演說，並以台灣安全為主題和與會者對談；主辦單位美台商會（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）事後公布演說內容。