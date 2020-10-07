局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

媒體報導針對軍情局長羅德民指稱他「帶下屬跑法會，花公帑改風水」、「贈送AIT官員智慧腕錶擔心遭定位勉強收下」等，國防部長嚴德發上午在立法院表示，國防部將成立專案調查，釐清案情、還原真相，秉持毋枉毋縱原則進行查證。

軍情局今日則指報導內容錯誤且嚴重偏離事實，將不排除訴諸司法。

軍情局指出，特定人士多次提供錯誤訊息，惡意誤導媒體引用，已涉及誹謗行為，軍情局將不排除訴諸司法，以遏止不法企圖，避免傷害單位榮譽及危害軍情局任務遂行。

軍情局表示，有關爆料指稱軍情局長「邀請道教界人士入局堪輿、花公帑改風水、購買健身器材擺辦公室」、「帶妻遊金門，要求下屬充當司機、導遊」、「召回駐外人員，為討好上級外派特定人員」及「與副局長不和、內鬥」等情，均屬臆測、汙衊，與事實不符。

針對「假日帶下屬跑法會搬運供品」、「改裝公務車」、「赴美行程帶妻子搭頭等艙」、「去年春節帶家人入局未安檢」、「餐會購買高級酒品」、「贈送AIT官員智慧腕錶擔心遭定位勉強收下」及「局內人事運用」等事項，內容多為偏頗、扭曲事實，相關指陳事項軍情局均依程序、規範辦理。

軍情局表示，綜觀報導爆料內容，多為臆測、偏頗、不符事實的資訊，軍情局將保留法律追訴權，並籲請媒體報導善盡查證之責，以免訛傳，助長不實檢控及爆料歪風。

軍情局表示，當下正值兩岸敏感時刻，軍情局將持續戮力執行對中共蒐研工作，以維護國家安全。