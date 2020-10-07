聽新聞
test
0:00 / 0:00
局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查
媒體報導針對軍情局長羅德民指稱他「帶下屬跑法會，花公帑改風水」、「贈送AIT官員智慧腕錶擔心遭定位勉強收下」等，國防部長嚴德發上午在立法院表示，國防部將成立專案調查，釐清案情、還原真相，秉持毋枉毋縱原則進行查證。
軍情局今日則指報導內容錯誤且嚴重偏離事實，將不排除訴諸司法。
軍情局指出，特定人士多次提供錯誤訊息，惡意誤導媒體引用，已涉及誹謗行為，軍情局將不排除訴諸司法，以遏止不法企圖，避免傷害單位榮譽及危害軍情局任務遂行。
軍情局表示，有關爆料指稱軍情局長「邀請道教界人士入局堪輿、花公帑改風水、購買健身器材擺辦公室」、「帶妻遊金門，要求下屬充當司機、導遊」、「召回駐外人員，為討好上級外派特定人員」及「與副局長不和、內鬥」等情，均屬臆測、汙衊，與事實不符。
針對「假日帶下屬跑法會搬運供品」、「改裝公務車」、「赴美行程帶妻子搭頭等艙」、「去年春節帶家人入局未安檢」、「餐會購買高級酒品」、「贈送AIT官員智慧腕錶擔心遭定位勉強收下」及「局內人事運用」等事項，內容多為偏頗、扭曲事實，相關指陳事項軍情局均依程序、規範辦理。
軍情局表示，綜觀報導爆料內容，多為臆測、偏頗、不符事實的資訊，軍情局將保留法律追訴權，並籲請媒體報導善盡查證之責，以免訛傳，助長不實檢控及爆料歪風。
軍情局表示，當下正值兩岸敏感時刻，軍情局將持續戮力執行對中共蒐研工作，以維護國家安全。
嚴德發受訪則表示，軍情局相關被媒體爆料的軍風紀案件，已責成法律事務司、行政調查，將成立專案調查，針對媒體報導事由，釐清整個案情還原真相，秉持毋枉毋縱原則進行查證。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言