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反制共軍 海軍十月將在西南海空域密集實彈操演

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海軍這項操演均協調空軍配合，部分使用西南海域靶區。圖/漁業署
海軍這項操演均協調空軍配合，部分使用西南海域靶區。圖/漁業署

共軍近期幾不間斷派遣運八反潛機進入我西南空域防空別區活動，疑進行反潛操演。海軍司令部也宣布，將於本月（10）在台灣西南外海密集實施「空層空域」專案操演，將有實彈射擊，反制共軍壓縮我操演海空域的意味濃厚。

國防部昨（6）日發布共機動態，一架運八反潛機 進入我西南空域防空別區活動，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離與防空飛彈追監等措施。

根據國防部統計資料，近期侵優我防空識別區：9月16日運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；27日是空警500預警機、運8各1架次；29日2架運8，10月1、3、4日各有一架次運八反潛機，航線大同小異。

海軍上日29日向漁業署等單位發布「109年10月份期間--臺灣西南外海海軍專案操演」，指國防部海軍司令部109年10月份期間將於臺灣西南外海實施空層空域操演，為策安全，呼籲單位請即轉知轄屬漁民（船）於上開期間出海作業時，應避開實彈射擊的危險區域，以維航安。

海軍這項操演均協調空軍配合，除使用西南海域靶區外，也向西南海空域延伸，使用時間分別為10日15、22，其中9、22、27日操演空域竟在中央山脈，相當罕見，操演空域部分為4000呎以下，部分則為5000至13000到25000呎。通報未敘明參演機型架次。

海軍艦隊執行「戰備任務訓練」，S-70C反潛直升機自銘傳軍艦起飛。圖/軍聞社
海軍艦隊執行「戰備任務訓練」，S-70C反潛直升機自銘傳軍艦起飛。圖/軍聞社
海軍這項操演均協調空軍配合，除使用西南海域靶區外，也向西南海空域延伸。圖/漁業署
海軍這項操演均協調空軍配合，除使用西南海域靶區外，也向西南海空域延伸。圖/漁業署
海軍這項操演均協調空軍配合，其中9、22、27日操演空域竟在中央山脈，相當罕見。圖/漁業署
海軍這項操演均協調空軍配合，其中9、22、27日操演空域竟在中央山脈，相當罕見。圖/漁業署
海軍這項操演均協調空軍配合，除使用西南海域靶區外，也向西南海空域延伸。圖/漁業署
海軍這項操演均協調空軍配合，除使用西南海域靶區外，也向西南海空域延伸。圖/漁業署
海軍成功級艦發射標準一型防空飛彈。圖/軍聞社
海軍成功級艦發射標準一型防空飛彈。圖/軍聞社
海軍這項操演均協調空軍配合，使用西南海域靶區。圖/漁業署
海軍這項操演均協調空軍配合，使用西南海域靶區。圖/漁業署

反潛機 海軍 國防部

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