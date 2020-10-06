本月第4次！運八反潛機擾我西南空域 國防部今再公布一架

國防部今天發布共機擾我西南空域訊息，1架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離外，同時以防空飛彈追監。本月短短6日，運8反潛機來了4趟。

根據國防部統計資料，近期侵擾我西南防空識別區與海峽中線共機，計有：9月16日，運8反潛機兩架次；18日，兩架次轟6、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日，12架殲16、兩架殲10、兩架殲11、兩架轟6，以及1架運8反潛機；21、22、23日，各有運8反潛機兩架次；24日，運8反潛機1架次；29日，運8反潛機兩架次；10月1、3、4、6日，各有1架次運8反潛機。