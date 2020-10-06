中共否認海峽中線 呂秀蓮：台灣海峽「內海化」危機

中共軍機最近頻繁擾台且否認海峽中線存在。前副總統呂秀蓮今天表示，中國片面否認海峽中線的存在，等於將台灣海峽視為中國的內海，將台灣視為中國的領土，事態極為嚴重，應向國際控訴中國是片面改變現狀、破壞和平的麻煩製造者。她也提醒，這是「一中內海化」的危機。

呂秀蓮指出，然而隨著美中爭霸，兩岸關係緊張，2019年3月31日解放軍兩架殲11戰機首度飛越中線上空。2020年2月10日，解放軍機艦繞台，共機穿越海峽中線。8月10日，殲10及11短暫飛越海峽中線。最嚴重的是，9月18日及19日兩天，前後出動18及19架戰機飛越中線。後面三次均與美台關係升溫有關，8月份美國衛生部長來台，9月則是美國國務次卿來台，抗議及恫嚇的用意極為明顯。據國防部公告，共機在9月中以來共擾台51次，甚至中秋連假期間無日不擾，顯然共機飛越海峽中線已經「常態化」，已使我空軍疲於奔命，並消耗不少軍費。

海峽中線在國際法上有何效力？呂秀蓮說，依2018年聯合國國際法委員會通過的「關於習慣國際法的識別」結論草案，特定實踐必須具備普遍性及一貫性等規定，海峽中線難以認定具有國際法上的一貫性，僅具有政治及軍事意義。如今中國片面否認海峽中線的存在，等於將台灣海峽視為中國的內海，將台灣視為中國的領土，事態極為嚴重，應向國際控訴中國是片面改變現狀，破壞和平的麻煩製造者。

呂秀蓮認為，在決定對台武統之前，中共採取的是「灰色地帶衝突」戰略，以漸進與局部方式挑戰現狀，將行動控制在戰鬥門檻之下。採取「灰色地帶衝突戰略」的攻擊方通常小心試探並施壓防守方，而防守方則需審慎因應，並明快決策以防衛既定底線。

呂秀蓮表示，過去幾年，中國在南海填沙造島並加以軍事化，又利用海警與海上民兵騷擾周邊國家船隻，並探勘油氣、抽挖海砂等，就是以「灰色地帶衝突」策略衝撞既有國際現狀，藉以閃避國際法對侵略與征服擴張領土的禁制。中華人民共和國既挑戰中華民國，也挑戰萬國公法。

呂秀蓮也說，所謂一葉落而知秋天到來。中國既已否定海峽中線的存在，將台灣海峽「內海化」，又日日侵擾我西南防空識別區，表示解放軍意在兵臨台灣，武統台灣。政府應及早展開全民國防教育，將「1922抗疫」的公益廣告改作「國家安全須知」的宣導。