【重磅快評】總統買冬瓜茶送官兵 卻對教補費視若無睹

退輔會主委馮世寬昨天回答立委呂玉玲、溫玉霞質詢時坦言，爭取退伍上校子女恢復教育補助費，「一點進度都沒有」。馮世寬說，蘇貞昌院長也站在軍公教這邊，但人事總處堅持必須維持與公務人員「衡平」原則。馮世寬不滿表示，對「衡平」這兩個字，自己到現在都不了解。

政府推動年改，刪除上校以上退伍人員子女教育補助費，退輔會與國防部一再公開表達反對立場，然而政院對此屢次援引人事總處的見解，認為上校已經相當高階公務員，退休後沒有子女教育補助費，如果單給軍人不給公教，並不公平。但問題在於，公務員與教師不分職等，都可以當到65歲退休，大多數人的子女都已經長大，沒有學費壓力。反之，軍人的退伍年齡，嚴重受到階級制約，以上校而言，最多只能任官30年（先前是28年），都在50歲出頭退伍。這個年齡的中年人，子女多半還在就學，失去教育補助費，對家計絕對有影響。甚至在某些案例中，可能出現上校領得比中校少，升官變成懲罰的情況。

退輔會與國防部屢次舉例，退伍上校與相當階級的退休公教人員，兩者年齡層明顯不同，請領補助費的比例落差懸殊。在此情況下，人事總處堅持的「衡平」，不過是齊頭的假平等。

相較之下，日前共機飛越中線，海軍子儀號巡防艦奉命出港，官兵訂購冬瓜檸檬飲料只得取消訂單。消息被媒體批露後，蔡總統前往澎湖慰勞官兵，特別將子儀艦列入行程，而且特別向原本的業者訂購一百多杯冬瓜檸檬，艦上官兵人人有獎。當然府方第一時間也釋放消息，讓社會大眾知道總統體恤官兵的辛勞。

蔡總統此舉當然值得肯定，更代表幕僚對輿論掌握的敏感。但問題是，高層不能只以「小工夫」為滿足，而坐視結構性的問題存在。如果官兵質疑，政府對軍人的態度就是「卸磨殺驢」，自己拿著刀槍防衛國境時著意籠絡，一旦退伍失去「實用價值」，頓時就可割可棄，這種陰影一旦在軍中升起，如何能鼓勵幹部長留久用？如何能夠讓部隊達到「上下同欲」的基本求勝條件？

上校教育補助費的紛擾已超過三年，府院至今不置一詞，甚至不曾提出過任何折衷性方案（例如減半發放）。這已經不能說是「人事總處不願發」，絕對就是「蔡英文不願發」與「蘇貞昌不願發」。

另一個角度來說，國防部、退輔會都是內閣成員，必須出席行政院會，國防部長還要定期入府彙報軍務。如果兩個部會的首長當真覺得，必須全力替袍澤爭取權益，難道不能夠一而再、再而三的力陳？如果主委與部長敢以不惜辭官來向高層力爭，總統與院長的態度是否仍然鐵板一塊？

對於替袍澤、替團體爭取應有權益，軍方都不敢堅持，動輒退縮媚上。一旦戰火來臨，能相信他們真有不畏犧牲的鋼鐵意志？