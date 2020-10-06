共機頻頻擾台！蔡英文視察強調：國土主權、寸土不讓

蔡英文總統今天上午先是前往屏東生命園區圓滿館參加「海軍陸戰隊阿瑪勒·道卡杜上士公奠」，隨後，前往屏東視導空軍第六混合聯隊。隨著近期對岸文攻武嚇頻繁，蔡英文肯定空軍官兵為國家安全構築一道銅牆鐵壁的屏障，還說，信賴的提升需要累積，惟展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的信念，才能讓不實的言論不攻自破。

本次蔡英文總統前往屏東視導空軍第六混合聯隊視察，先是前往視導空軍第十空運大隊警戒待命室，聽取機長簡詩璇進行「現地簡報」，接著體驗「模擬機訓練儀」操作、視導反潛作戰大隊警戒室，並聽取「P-3C型機警戒任務概況」及「各組員任務介紹」後，蔡英文也在中午跟重要幹部與官兵代表會餐。

蔡英文勞軍時說，P-3C反潛機成軍時蔡英文，曾來為大家打氣，今年6月也來參觀裝備展示並聽取簡報，今年再度來到六聯隊，來表達國家對第六混合聯隊的重視。

蔡英文表示，第六混合聯隊身負重任，除了要不分晝夜負起空中預警、潛艦偵查，也要協助傷患後送，外離島民眾返台運輸等任務，大家都辛苦了。

此外，在本次視察的過程中，蔡英文遇到曾見過面的國軍弟兄姊妹，如楊秋蘭少校，、9月軍人節表揚大會的李姿瑩中校等，對此，蔡英文肯定訓練都非常紮實。

另外，蔡英文還說，在國防部專題拍攝中，不論是從E-2K空中預警機的急速下降、P-3C反潛機模擬投擲魚雷，或者是C-130運輸機超低空衝場，以及編隊在跑道上進行「大象漫步」的畫面，能夠為國家的安全構築一道銅牆鐵壁的屏障，確實讓國人有足夠的信心。