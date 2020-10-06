國防部明向立法院提遏止出國逃教召招式 被評虛應故事

國防部編成「提升後備戰力」政策小組，擬明年將後備教召從原為2年1訓、5到7天，將增加為1年1訓、召訓2星期，但面對出國逃避教召人數居高不下，國防部在明天到立院外交國防委員會進行的業務報告中，表示目前配合「兵役法」第43條修正，將「免除召集基準表」提升位階為「免除召集認定標準」。但立法院認為，「免除召集基準表」並沒有訂頒任何新的防杜規定。

國防部長嚴德發明日將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。報告文字資料指出，在後備動員業務上，將遵蔡總統5月20日就職典禮演說及6月29日主持國防部口罩增產有功表揚大會時強調「後備動員合一 」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」為未來改革的主要方向。

報告中「109年迄今國防施政成效」項下文字指出，為提升教召公平性因應以出國觀光申請免除召集人數逐年攀升，國防部修正「免除召集基準表」，規定自105年9月起，出國免召人員納為次年優先教召對象，又規定108年起，於「召集資訊查詢」系統「公告召集日程後」，不核准出國觀光的免除召集申請，違犯者將依法追究刑責，期有效防杜規避召集管道。目前配合「兵役法」第43條修正，將「免除召集基準表」提升位階為「免除召集認定標準」。

但據立法院預算中心指出，儘管國防部訂出竣法，108年度以「因事赴國外者」申請免除教育召集人數，仍高達1萬5504人，占下令人數比率12.24%，雖已較107年度的2萬2028人減少，但仍與106年度的1萬6301人、占比12.3%相當，難說已有效阻斷藉由出國方式規避教育召集的管道。

對此，國防部確曾允諾另訂定「執行兵役法第43條免除本次教育勤務點閱召集範圍基準表」，供後備指揮部辦理核免教育召集作業有所依循。109年5月13日修正公布兵役法第43條第2項規定：「前項各款之認定標準，由國防部定之。」但截至109年8月15日止，國防部尚未就免召基準表訂頒新規定。

目前兵役法第43條規定：後備軍人及補充兵具有下列情形之一，經國防部所屬權責單位核定者，得免除本次之教育召集、勤務召集、點閱召集：1、患病不堪行動者。2、家庭發生重大事故，必須本人處理者。3、中等以上學校在校之學生。4、民意代表正值開會期中者。5、因事赴國外者。6、航行國外之船員，正在航行中者。7、有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中者。8、其他因不可抗力而無法應召者。