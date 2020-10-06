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退將稱國軍戰力是零 台教會批：別再領19萬月退俸

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退將陳廷寵稱國軍戰力是零 台教會：別再領19萬月退俸

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
外號「3Q哥」的基進黨立委陳柏惟。 圖／聯合報系資料照片
外號「3Q哥」的基進黨立委陳柏惟。 圖／聯合報系資料照片

陸軍前總司令陳廷寵聲稱國軍戰力是零，擋不住共軍，言論引發爭議。台灣教授協會今天表示，陳廷寵既然自認是驕傲的中國人，就別再領取超高額的每月19萬餘元退休俸，不要一邊獻媚親中，一邊踐踏台灣人民。另外，面對中國持續挑釁，政府應參考各國軍事經驗，提高防禦能力，重新檢討兵役制度。

台灣教授協會今天舉行記者會，強調「拒養媚中退將」，痛批陳廷寵，台灣教授協會代會長陳俐甫指出，陳廷寵雖已退休，但曾任高階將領，其人脈關係及言行會仍會影響軍中的「國家認同」、「敵我意識」。

立委陳柏惟表示，準備提出「境外勢力影響透明法」草案，針對具有特定公職人員身分的人，如果明示或接受暗示，與中共呼應，就需要受到一定程度的檢視；像陳廷寵這樣的身分，就特別需要注意其行為，不能唱和中共一國兩制發表共同聲明，應有相關約束規範。

淡江大學歷史系兼任助理教授鄭睦群表示，役期的長短並非最根本的問題，而是役期內軍隊到底要給士兵什麼樣的訓練環境？以及訓練結束之後，這些人力資源應該如何應用在平時與戰時的台灣。

國軍 中共 台灣人

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