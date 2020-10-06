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【即時短評】徐巧芯開啟了洩漏最大國防機密之門

聯合報 / 本報記者程平
有媒體做出民調，顯示18、19歲族群，最支持「自己或家人要上戰場」，但也卻最反對恢復徵兵制；一大部分已當過兵，屬於太陽化世代20至29歲的年輕人，過半支持徵兵，卻僅有26％願上戰場護台。 圖／軍聞社資料照
有媒體做出民調，顯示18、19歲族群，最支持「自己或家人要上戰場」，但也卻最反對恢復徵兵制；一大部分已當過兵，屬於太陽化世代20至29歲的年輕人，過半支持徵兵，卻僅有26％願上戰場護台。 圖／軍聞社資料照

徐巧芯拋出恢復徵兵的議題，立刻引發話題，有媒體做出民調，顯示18、19歲族群，最支持「自己或家人要上戰場」，但也卻最反對恢復徵兵制；一大部分已當過兵，屬於太陽化世代20至29歲的年輕人，過半支持徵兵，卻僅有26％願上戰場護台。這樣的民調洩露台灣最大的國防機密，就是自己的國家別人救。

隨著近日中共軍演及軍機頻繁對我做出不友善的動作，兩岸軍事武力大比拚，也成為近來熱門的話題。但先不論陸海空各層面武器的質與量，我們到底有沒有足以抵擋解放軍登陸，甚或是逆襲的兵力，恐怕才是徐巧芯提出徵兵議題的主要考量。

國防部當然也很清楚，光靠現役部隊的人數的確難以應付，因此已經編成「提升後備戰力」政策小組，今後後備戰力將以「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」為原則。只不過，教召員若現役時訓練不足，動員選訓也無心戀棧，再理想的制度，後備是戰力?還是包袱？

在媒體爆料文化開始之後，軍中過去舊有的訓練管理模式已經受到極大的挑戰；加上發生洪仲丘事件，廢除承平時期的軍事審判，暴行犯上用拘役、罰金草草結案屢見不鮮。軍中幹部為求不出事，寧可睜一眼閉一眼，義務役訓練也只能虛應故事，只要不被爆料，士兵平安退伍，不能吞的也只能吞。

就算是這樣的訓練模式，已經難以讓新兵磨練成成熟的戰鬥員，但不管是20到29歲剛當過兵的，還是18到19歲即將要當兵的，仍然不願意被動員或是被徵召。從媒體民調的結果可以明顯看出，要當兵叫別人去，這是二個年齡層的最大共識。

「自己的國家自己救」，自太陽花世代以降的年輕人，護台保家的口號總是喊得令人動容，但這樣的熱血，不能只靠鍵盤當武器，人人都只躲在電腦後面，做光說不練的嘴砲網軍。徐巧芯意外揭露台灣年輕人「叫戰第一、打仗不必」，這個不能說的國防機密，恐怕才是真正的國安危機。

徐巧芯 民調

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