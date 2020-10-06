美台國防工業會議 國防部批陸軍事挑釁、強化美台合作

國防部副部長張冠群美東時間5日上午，在美台國防工業會議以視訊方式發表主題演說，他表示，中共軍方在台海和南海的軍事作為，破壞區域穩定與和平，台美防務合作的未來不僅是武器裝備，還包括培訓、作戰概念、情報共享與軍備合作等。未來66架F-16V戰機交機，後續維修需要國內支持，在台生產與維護，提高可用率。

張冠群表示，中共軍方最近多次進行圍繞台灣的軍事活動，解放軍戰機進入我防空識別區，越過台海中線，挑釁活動意在恐嚇台灣，試圖創造新常態以壓縮台灣的國防縱深；中共軍方反覆演練聯合登陸等行動，對台加大軍事脅迫力道，並使用心理戰，讓台海局勢變得更加困難。

張冠群說，中共海軍的遠程訓練已突破第二島鏈，隨著訓練的頻率增加、航程延伸，中共海軍正在增強其在第二島鏈以外的作戰能力；中共也在南海的珊瑚礁上實施軍事化建設，試圖擴大對包括台海在內關鍵水道的控制，種種作為對安全局勢產生影響，破壞印太地區和平穩定。

張冠群表示，國防預算在蔡英文總統和民眾支持下年年增長，2020年的國防預算為113.88億美元，比2019年的110.41億美元，增加3.47億美元；加上F-16戰機，總支出為134.3億美元。

張冠群表示，2021年預算匡列118.97億美元，新計畫將包括機動反艦飛彈系統、岸基海軍監偵系統和網路戰防護系統。2021年的預算總額將是歷史最高水平，反映出台灣決心實現自我防衛，在全面考慮財政資源和敵人威脅的基礎上，台灣將繼續穩步增加國防預算，以促進部隊增編和備戰計劃的實施。

張冠群說，台灣無意與敵人進行軍備競賽，將透過創新和不對稱能力的發展，阻止敵人入侵；台灣正在開發小巧、數量眾多，隱秘快速、低成本、可生存，且難以發現和應對的系統。

張冠群提到，當66架F-16V交機時，台灣將總共有208架F-16，需要國內維修機構的支持，尤其是引擎和航空電子設備的部件，需要定期維修，交貨時間更長，應透過技術轉讓和代工許可，在台生產和維護，以提高戰鬥機的可用率。

張冠群說，台美防務合作，不僅為有形的武器裝備，還有培訓、作戰概念、能力評估、情報共享和軍備合作。在這些領域加強與美軍的合作，將進一步使台灣在國防改革和軍事現代化方面更具活力。

張冠群表示，中共崛起使區域和平穩定更加複雜，這是印太地區國家共同面臨的挑戰，台美共享價值觀和對區域和平穩定的信念，台灣強化自我防衛能力，將確保整個台海的航行自由，捍衛印太地區的民主價值，台灣將持續作為印太地區守護自由民主的堡壘。