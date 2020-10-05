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國防部：國慶戰機分列式部隊 6日清晨府前上空預演

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公布國慶戰機預演時程表。圖／國防部發言人臉書網頁
國防部公布國慶戰機預演時程表。圖／國防部發言人臉書網頁

國防部今天表示，國軍參與國慶慶典的旋翼機和快速機，明（6）日將分於7時零1分、7時33分至35分，通過總統府上空實施分列。今晚研判屆時天候許可，將如期實施。

國防部今天透過發言人臉書表示，在10月10日前，台北的天空還會有3次來自軍機的提醒鈴聲，告訴大家雙十國慶即將到來。

國防部表示，10月6日、7日、8日連續3天，國軍的UH-60M、CH-47SD直升機、F-16戰鬥機和雷虎特技小組，將以全兵力預演方式通過台北市上空。

國防部說，憲兵快反連、三軍樂儀隊也正在緊鑼密鼓加強訓練。

北台連日陰雨，氣候是否適合戰機升空？國防部官員今晚表示，目前研判天候許可。

此外，海軍司令部今天表示，海軍原訂於109年10月31日（星期六）左營基地舉辦的「全民國防之旅－營區開放」活動，因全球疫情仍屬嚴峻，且國內疫情風險亦未解除；鑑於過往營區開放皆有數萬人以上民眾踴躍參與，且艦艇多屬密閉空間，為避免群聚感染風險，引發民眾恐慌，在多方評估考量下，今年活動正式宣告取消，籲請國人諒解。

國防部 疫情 國軍

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