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張冠群出席美台國防工業視訊會議 說明我建軍作為

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備副部長張冠群。本報資料照片
國防部軍備副部長張冠群。本報資料照片

國防部副部長張冠群今天出席109年「美台國防工業研討會」視訊會議，國防部表示，張以「強化自我防衛能力，堅定捍衛民主自由」為題，發表開幕演說。

國防部表示，美台商會自民國91年起，每年定期舉辦「美台國防工業研討會」，主要是探討雙方產業對國防工業合作與發展的交流活動，為非官方的平台，由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，今年會議於10月5至6日改採視訊會議方式跨海舉辦。

國防部表示，今年會議由軍備副部長張冠群率相關聯參代表出席，並以「強化自我防衛能力，堅定捍衛民主自由」為題發表開幕演說，向美方說明台灣的民主化是全球典範，面對近期中共軍事威脅，在國防資源、建軍規畫及後備戰力的具體作為；另採軍購及自行研製併進方式充實防衛力量，確保我民主自由與生活。

國防部說，任何有助國防產業發展活動，國防部均樂觀其成並積極參與，並藉會議說明我國防自主政策與施政立場，使美方各界了解我國防產業發展需求，增進雙方產業合作，強化我國防自主能量。

國防部 新冠肺炎 疫情

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