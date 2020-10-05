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後備教召被選中者「年年施訓」 國防部：大刀闊斧改革

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，已編成「提升後備戰力」政策小組，將大刀闊斧改革後備動員業務。圖／國防部提供
國防部表示，已編成「提升後備戰力」政策小組，將大刀闊斧改革後備動員業務。圖／國防部提供

國防部表示現已編成「提升後備戰力」政策小組，將大刀闊斧改革後備動員業務，未來改革的主要方向，為「後備動員合一 」、「 常、後備部隊形成一體 」、「跨部會合作」。

國防部長嚴德發7日將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。報告文字資料指出，在後備動員業務上，將遵蔡總統5月20日就職典禮演說及6月29日主持國防部口罩增產有功表揚大會時強調「後備動員合一 」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」為未來改革的主要方向。

國防部表示，現已編成「提升後備戰力」政策小組，以務實態度，依據敵情、防衛作戰場景、歷來漢光演習結論及我國兵役制度、人力結構、社經發展等要素，全面盤檢後備動員體制，務期以大刀闊斧的改革，開創新局，提升後備戰力，滿足防衛作戰需求。

國防部日前曾發出新聞稿表示，國軍選充所需後備戰力，以強化戰力為主軸，選充作法調整為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」，優先選充甫退人員，並依部隊所需軍種、階級及遴選所需專長的退員納編。

國防部 漢光演習 教召

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