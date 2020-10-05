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國防部：年底完成募兵制轉型任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部宣布，國軍年底將可達90％的募兵制推動人力計畫最終目標，完成募兵制轉型任務。圖／國防部
國防部宣布，國軍年底將可達90％的募兵制推動人力計畫最終目標，完成募兵制轉型任務。圖／國防部

國防部宣布，國軍年底將可達90％的募兵制推動人力計畫最終目標，完成募兵制轉型任務。

國防部長嚴德發後天（七日）將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，報告內容披露上情。

國防部表示，年度各類型軍士官班隊招募狀況，「正期軍官班」獲得1587員，獲得率108％ ；「國防學士班」獲得20員，獲得率100％；「大學儲備軍官訓練團」獲得801員，獲得率131.9％；「士官二專班」獲得1719員，獲得率93％，中正預校國、高中部亦分別獲得240員及560員，獲得率100％，各項招募成效未受疫情影響，均達年度計畫目標。

另留營率達78.8％，整體人力自105年編現為76.73迄今已達88.3 ％，預判年底可達90％的募兵制推動人力計畫最終目標，完成募兵制轉型任務。明年起人力補充則採「留優汰劣」、 「退補平衡」政策招募所需人力。

募兵制 國防部

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