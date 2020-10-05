國防部正式宣布 明年建構長程反艦巡弋飛彈戰力

國防部長嚴德發後天（7日）將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，報告內容披露，110年國防預算案確定新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈等建案，加速各項戰備整備作為；而「潛艦國造」現正執行專用廠房建造，已於5月完成上樑，預訂11月完工，年底符合開工條件後，就會正式開始首艘原型艦建造作業。

國防部報告臚列新增軍備項目，除美方將售我岸置機動魚叉反艦飛彈系統， 長程反艦巡弋飛彈疑為國造增程型雄三反艦飛彈或美另售我艦載型魚叉，仍待進一步確認。

業務報告指出，面對共軍威脅及區域情勢，國軍構改F-16V(BLOCK20)戰機、海軍沱江艦、空軍天弓三型防空飛彈等新興兵力，已完成戰力驗測，可確保發揮最佳作戰效益。

業務並指出，今年度重要軍事投資項目，除持續執行新型野戰防空武器系統、國軍地面部隊C4ISR系統、新型兩棲船塢運輸艦、高效能艦艇、機動飛彈車、遠程機動雷達車組、國軍陸基防空飛彈系統及無人飛行載具等案項外，110年新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈、岸基海軍監偵系統、網路戰防護系統、新式戰機暨高教機接裝基地設施整建工程，及新式戰車作戰工事、訓場等建案，以加速各項戰備整備作為。

國防部並指出，「國艦國造」以長期規劃、分批造艦策略提出長期穩定造艦需求 於105至108年起分別啟動「潛艦國造」、「快速布雷艇」及「兩棲船塢運輸艦」等7項造艦計畫。其中「兩棲船塢運輸艦」於今年六月完成安放龍骨作業「快速布雷艇」於8月執行下水作業 規劃年底前完成首艦交艇；「高效能艦艇」預計年底前完成首艦下水作業；另「潛艦國造」 現正執行專用廠房建造中已於五月完成上樑，預訂十一月完工 年底符合開工條件後正式開始建造作業。

而在後備動員業務上，國防部示，遵總統5月20日就職典禮演說及6月29日主持國防部口罩增產有功表揚大會時強調「後備動員合一 」、「 常、後備部隊形成一體 」、「跨部會合作」為未來改革的主要方向。國防部已編成「提升後備戰力」政策小組，以務實 態度，依據敵情、防衛作戰場景、歷來漢光演習結論及我國兵役制度、人力結構、社經發展等要素，全面盤檢後備動員體制，務期以大刀闊斧的改革，開創新局，提升後備戰力，滿足防衛作戰需求。