快訊

直播／今增1例！30多歲女赴菲律賓工作染疫 返台後確診

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部正式宣布 明年建構長程反艦巡弋飛彈戰力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發後天（七日）將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，報告內容披露，110年國防預算案確定新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈等建案。圖為美方將售我岸置機動魚叉反艦飛彈系統。圖／波音推特
國防部長嚴德發後天（七日）將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，報告內容披露，110年國防預算案確定新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈等建案。圖為美方將售我岸置機動魚叉反艦飛彈系統。圖／波音推特

國防部長嚴德發後天（7日）將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，報告內容披露，110年國防預算案確定新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈等建案，加速各項戰備整備作為；而「潛艦國造」現正執行專用廠房建造，已於5月完成上樑，預訂11月完工，年底符合開工條件後，就會正式開始首艘原型艦建造作業。

國防部報告臚列新增軍備項目，除美方將售我岸置機動魚叉反艦飛彈系統， 長程反艦巡弋飛彈疑為國造增程型雄三反艦飛彈或美另售我艦載型魚叉，仍待進一步確認。

業務報告指出，面對共軍威脅及區域情勢，國軍構改F-16V(BLOCK20)戰機、海軍沱江艦、空軍天弓三型防空飛彈等新興兵力，已完成戰力驗測，可確保發揮最佳作戰效益。

業務並指出，今年度重要軍事投資項目，除持續執行新型野戰防空武器系統、國軍地面部隊C4ISR系統、新型兩棲船塢運輸艦、高效能艦艇、機動飛彈車、遠程機動雷達車組、國軍陸基防空飛彈系統及無人飛行載具等案項外，110年新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈、岸基海軍監偵系統、網路戰防護系統、新式戰機暨高教機接裝基地設施整建工程，及新式戰車作戰工事、訓場等建案，以加速各項戰備整備作為。

國防部並指出，「國艦國造」以長期規劃、分批造艦策略提出長期穩定造艦需求 於105至108年起分別啟動「潛艦國造」、「快速布雷艇」及「兩棲船塢運輸艦」等7項造艦計畫。其中「兩棲船塢運輸艦」於今年六月完成安放龍骨作業「快速布雷艇」於8月執行下水作業 規劃年底前完成首艦交艇；「高效能艦艇」預計年底前完成首艦下水作業；另「潛艦國造」 現正執行專用廠房建造中已於五月完成上樑，預訂十一月完工 年底符合開工條件後正式開始建造作業。

而在後備動員業務上，國防部示，遵總統5月20日就職典禮演說及6月29日主持國防部口罩增產有功表揚大會時強調「後備動員合一 」、「 常、後備部隊形成一體 」、「跨部會合作」為未來改革的主要方向。國防部已編成「提升後備戰力」政策小組，以務實 態度，依據敵情、防衛作戰場景、歷來漢光演習結論及我國兵役制度、人力結構、社經發展等要素，全面盤檢後備動員體制，務期以大刀闊斧的改革，開創新局，提升後備戰力，滿足防衛作戰需求。

飛彈 國防部 國軍 潛艦

延伸閱讀

找人代驗躲兵役 槍手太紅露馬腳

後備戰力拚升級 教召「死穴」卻困住軍方

共機4天3度 侵擾我西南空

徐巧芯再砲後備戰力軍事訓練役化 國防部上火線回應

相關新聞

恢復徵兵制？馮世寬：支持募兵制 徵兵作備案

兩岸情勢緊張，國民黨議員徐巧芯提出恢復徵兵制，退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，國家若要打仗，當然可以徵兵，但有優質募兵...

陳水扁指馬英九將役期縮短為4個月 馬辦：延續扁政策

兩岸關係緊張，國軍戰力遭到質疑。前總統陳水扁今天在臉書上表示，是前總統馬英九將役男役期縮短成4個月。馬辦下午回應，中華民...

國防部：年底完成募兵制轉型任務

國防部宣布，國軍年底將可達90％的募兵制推動人力計畫最終目標，完成募兵制轉型任務。

國防部正式宣布 明年建構長程反艦巡弋飛彈戰力

國防部長嚴德發後天（7日）將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，報告內容披露，110年國防預算案確定新增機動反艦飛彈...

為空軍飛行員農場渡假 馮世寬怒槓立委

退輔會主委馮世寬推動空軍飛行員與機工長赴會屬三大農場優惠渡假，國民黨立委孔文吉質詢時，卻脫口宣稱「在敵情狀態下，備戰還能...

陳廷寵發言若惹議 馮世寬：也有人說老芋仔滾回大陸去

前陸軍總司令陳廷寵聲稱國軍戰力是零，擋不住共軍，退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，對這種新聞是「不信、不聽、不傳」，單一...

恢復退役上校子女教育補助費 馮世寬：人事總處不支持

退輔會曾允諾爭取恢復退役上校子女教育補助費，但退輔會主委馮世寬上午在立法院坦承，他曾向行政院長蘇貞昌與蔡總統報告此事，但...

退輔會提供飛官與機工長住宿優惠 馮世寬：空中最危險

台海情勢嚴竣，共機持續擾台，退輔會主委馮世寬推動感謝國軍活動，三處高山農場針對現役空軍飛行員、機工長，推出平日住宿、農場...

後備戰力拚升級 教召「死穴」卻困住軍方

國防部宣示已完成後備教召改革方案，後備教召可望加大訓量，原為2年1訓、5到7天，明年將增加為1年1訓、召訓2星期，但國防部召訓制度有一項「死穴」，經年累月修法也無法防堵。面對「出國躲教召」，國防部目前束手無策。

共機4天3度 侵擾我西南空

國防部昨晚發布共機動態，一架運八反潛機昨再度進入我西南空域防空識別區活動，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離...

徐巧芯再砲後備戰力軍事訓練役化 國防部上火線回應

近日公開呼籲恢復徵兵制，且提倡女性也應該當兵的國民黨台北市議員徐巧芯，今天臉書貼文再度指出，這幾年若兩岸政策方向不變，在...

共軍運八反潛機今再度進入我西南空域 國防部：已驅離

國防部今晚發布共機動態，一架運八反潛機今天進入我西南空域防空別區活動，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離與防...

熱門新聞

民調：52%民眾支持徵兵制、女性服兵役

深V超火辣！女自稱助理引暴動 高市議員邱于軒：快暈倒

川普恐傳染給數百人 白宮擺爛竟未追蹤

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

掩埋場飽和+焚化廠老舊 垃圾處理雙重危機

【重磅快評】揮霍人民納稅錢？陳吉仲別再切香腸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。