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徐巧芯再砲後備戰力軍事訓練役化 國防部上火線回應

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
近日公開呼籲恢復徵兵制，且提倡女性也應該當兵的國民黨台北市議員徐巧芯，今天臉書貼文再度指出，這幾年若兩岸政策方向不變，在蔡英文總統的任期結束後，再過「兩年」就會碰到必須以四個月軍事訓練役男作為後備主要戰力的困境。圖/本報資料照
近日公開呼籲恢復徵兵制，且提倡女性也應該當兵的國民黨台北市議員徐巧芯，今天臉書貼文再度指出，這幾年若兩岸政策方向不變，在蔡英文總統的任期結束後，再過「兩年」就會碰到必須以四個月軍事訓練役男作為後備主要戰力的困境。圖/本報資料照

近日公開呼籲恢復徵兵制，且提倡女性也應該當兵的國民黨台北市議員徐巧芯，今天臉書貼文再度指出，這幾年若兩岸政策方向不變，在蔡英文總統的任期結束後，再過「兩年」就會碰到必須以4個月軍事訓練役男作為後備主要戰力的困境。但國防部今晚特別回應她表示，後備戰力不會以軍事訓練役退員為主力，仍將以志願役及義務役退員以補充軍士官幹部及高專人力為主。

徐巧芯今天在臉書發文表示，這幾年若兩岸政策方向不變，台海兵凶戰危氣氛持續，軍力風險就不能等閒視之。她點出，在蔡英文總統的任期結束後，再過「兩年」就會碰到必須以4個月軍事訓練役男作為後備主要戰力的困境。

國防部今晚特別發出新聞稿回應表示，軍事訓練役自民國102起實施，迄目前約占退伍8年編管人力之4成，志願役及義務役退員則占6成，未來因應後備編管結構產生變化，已納入後備制度改革，並依防衛作戰打的需求為主要考量，不會以軍事訓練役退員為後備戰力的主力。

國防部表示，選充所需後備戰力，以強化戰力為主軸，選充作法調整為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」，優先選充甫退人員，並依部隊所需軍種、階級及遴選所需專長的退員納編，志願役及義務役退員以補充軍士官幹部及高專人力為主，軍事訓練役退員以補充初、中級專長為主，選充後固定於同一編組，並年年施以教召訓練，滿足後備戰力需求。

國防部說，另針對軍事訓練役人員，為強化其遂行作戰任務能力，將實施先期編管，依任務施以「灘岸守備」、「城鎮作戰」、「重要目標防護」等之重點訓練科目，並退後增加教召訓練之頻次及強度，使其所受訓練與作戰任務相結合。而未來隨著志願役列管的退員逐年增加，整體後備戰力亦將逐年提升，相關規畫均已納入改革。

志願役 國防部 役男

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