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共軍運八反潛機今再度進入我西南空域 國防部：已驅離
國防部今晚發布共機動態，一架運八反潛機今天進入我西南空域防空別區活動，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離與防空飛彈追監等措施。
依據國防部的統計，根據國防部近期公布共機擾台的資料顯示，從本月16日起至今（4）日止，而侵擾我西南防空識別區的共機，自上月21日起，均為運八反潛機。
根據國防部統計資料，近期侵優我防空識別區：9月16日運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；27日是空警500預警機、運8各1架次；29日2架運8，10月1、3、4日各有一架次運八反潛機，航線大同小異。
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