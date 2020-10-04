共軍運八反潛機今再度進入我西南空域 國防部：已驅離

國防部今晚發布共機動態，一架運八反潛機今天進入我西南空域防空別區活動，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離與防空飛彈追監等措施。

依據國防部的統計，根據國防部近期公布共機擾台的資料顯示，從本月16日起至今（4）日止，而侵擾我西南防空識別區的共機，自上月21日起，均為運八反潛機。