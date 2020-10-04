憲兵快反連換裝新重機完成訪商 新車重與CC數標準曝光

憲兵明年開始將汰換快速反應連現役65輛山葉「皇家之星」重型機車，據證實，憲兵指揮部目前已完成三家包括山葉在內的國內重機代理商訪商，新車標案將採取符合戰訓要求的「最有利標」實施招標，採購將以「輕、快」為首要原則，降低重車排氣量，便於戰術機動。

國慶府前操演，分別有陸軍、空軍與憲兵部隊參演，將在本月八日進行全兵力預演，憲兵將展示新型戰力整建，由「快速反應連」重型機車隊呈現首都衛戍「反斬首」戰力，屆時將全員全裝展示紅隼火箭彈、車裝排用機槍與輪轉槍榴彈等建制武器。

憲兵現役重型機車同時作為禮車與作戰之用，憲兵指揮部在110年公開預算案指出，快反連現役大型重型機車，已達最低使用年限，因應戰場監控、敵情偵蒐警戒掩護，依令執行衛戍區快速應變制變等任務需求，辦理汰換，以有效提升機動作戰特性。憲兵指揮部指出，計畫籌購大型重機65輛，含附屬裝備，將分兩年度編列6064萬1000元預算。而汰換老舊裝備後，將可有效發快速機動特性，提升部隊機動力。

快反連在國慶展演現使使用的現役山葉「皇家之星」重車，排氣量達1300cc，空車重366公斤，加滿油與搭載裝備將近400公斤。據了解，軍方目前已完成包括山葉等三家重機代理業者訪商，初步訂出排氣量1100CC、車重200至300公斤的規格，新車重量要求略輕於現役車，希望達到輕快目標，標案將採取「最有利標」實施。

若預算案順利通過審議，快反連新車預估於年底下旬決標，近期參加國慶演展的65輛「皇家之星」，屆時將按「國軍廢舊及不適用物資處理規定」，進行標售或拆解汰除。

憲兵機車連成立於1970年6月1日，早年曾使用哈雷機車，近幾代則都採用山葉機車。軍方婉拒透露曾訪商過其他兩家重機代理業者廠牌。