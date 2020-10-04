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「外洩機密資訊審議委員會」曝光 張哲平：鑑定案件多

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長張哲平與「國防部外洩機密資訊審議委員會」審議委員合影。圖／軍聞社
國防部副部長張哲平與「國防部外洩機密資訊審議委員會」審議委員合影。圖／軍聞社

國防部日前披露「國防部外洩機密資訊審議委員會」成員，國防部副部長張哲平表示，外洩機密資訊審議委員會成立迄今，召開審議所獲得的結論，均獲司法機關採用，並課以刑責，對維護國防機密資訊安全，打擊洩密不法情事，助益甚鉅。

國軍近期仍傳機密外洩案，陸軍八軍團游姓中校在漢光演習期間，以未插SIM卡的智慧型手機拍下部隊訓練計畫，並將相關情資裝箱郵寄至金門後，意圖變賣圖利，但遭軍、檢查獲。

國防部副部長張哲平日前在大直博愛營區主持「國防部外洩機密資訊審議委員會」聘書頒贈典禮，頒贈汪毓瑋、洪文玲、李素華、林維國、黃葳威、金鑫、高木蘭及劉倩妏等8位外聘委員聘書，希望藉由他們在戰略、法學、新聞與法律實務上的專業，協助審議案件，確保官兵權益，並防範國家重要機密外洩。

張哲平表示，近年來，檢調機關陸續破獲國安竊密蒐情案件，導致鑑定案件越來越多，雖然國軍單位均能確遵保密法規，謹慎執行審認鑑定作業，減少爭議性案件，而該委員會是機密資訊鑑定最重要的一道關卡，更是扮演維護人民權利、新聞自由與國防安全的關鍵角色。

國防部 漢光演習 國軍

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