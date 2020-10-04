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國慶唯一新戰力展示 憲兵快反連「反斬首」編制曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
十月八日國慶預算，憲兵快反連可望全員全裝展示建制武器，包括紅隼火箭彈與輪轉槍榴彈。圖／記者洪哲政／攝影
十月八日國慶預算，憲兵快反連可望全員全裝展示建制武器，包括紅隼火箭彈與輪轉槍榴彈。圖／記者洪哲政／攝影

國慶府前操演，分別有陸軍、空軍與憲兵部隊參演，將在本月八日進行全兵力預演，其中屬於新型戰力整建部分，為憲兵「快速反應連」呈現的首都衛戍「反斬首」戰力，屆時將全員全裝展示紅隼火箭彈、車裝排用機槍與輪轉槍榴彈等建制武器。

國軍參與國慶日當天府前校閱部隊，除三軍樂儀隊外，空中兵力包括陸軍航特部負責的旋翼機分列式，包括七架UH-60M、2架CH-47SD吊掛巨幅國旗；快速機分列式，則由空軍5架F-16戰機、5架AT-3教練機擔綱。地面部隊則有憲兵快反連40輛山葉重型機車、1輛前導車；陸軍則有搭載軍中防疫英雄的5輛陸軍悍馬車、5輛陸軍3.5噸載重車。

參演的戰機與旋翼機日前因預演穿越台北市上空，曾引起民眾關注，原因是負責「觀路機」任務的幻象戰機低空音爆在清晨尤為明顯。

國軍展演梯隊，首度向民眾展示的新型武器編制，是經過「戰力再整建」的憲兵快反連。近日預演多為輕裝上陣，八日全兵力預算時可望全員全裝展示兵力。其在國慶展演中，一半兵力維持典禮服構型，強調仍有禮賓任務，另一半兵力則採戰鬥個裝，負責展示中樞近區的「反斬首」戰鬥構型。

憲兵快反連任務是北市中樞內衛區最內圍反應兵力，擔負「反斬首」任務。近年分批籌獲國造紅隼380－近程反裝甲火箭彈，並在T91步槍、T91步槍加裝瞄準鏡，班建制武器加配輪轉榴彈槍，配屬的輕戰加裝排用機槍等，除負責保護元首與政要「萬鈞」、「復安」車隊外，也是三軍統帥最近衛的建制部隊。其配備的火箭彈，屬於反戰車高爆彈，負責排除車隊可能遭遇敵戰車或裝甲車輛。

經過「戰力再整建」的憲兵快反連將在國慶儀式中採戰鬥個裝，負責展示中樞近區的「反斬首」戰鬥構型。圖／軍聞社
經過「戰力再整建」的憲兵快反連將在國慶儀式中採戰鬥個裝，負責展示中樞近區的「反斬首」戰鬥構型。圖／軍聞社
憲兵快反連全兵力。圖／軍聞社
憲兵快反連全兵力。圖／軍聞社
憲兵快反連參與國慶展演的梯隊。圖／軍聞社
憲兵快反連參與國慶展演的梯隊。圖／軍聞社
國軍展演梯隊，首度向民眾展示的新型部隊編制，是經過「戰力再整建」的憲兵快反連。近日預演多為輕裝上陣，八日全兵力預算時可望全員全裝展示兵力。圖／軍聞社
國軍展演梯隊，首度向民眾展示的新型部隊編制，是經過「戰力再整建」的憲兵快反連。近日預演多為輕裝上陣，八日全兵力預算時可望全員全裝展示兵力。圖／軍聞社
參演國慶典禮的三軍儀隊。圖／軍聞社
參演國慶典禮的三軍儀隊。圖／軍聞社
陸軍搭載軍中防疫英雄的5輛陸軍悍馬車、5輛陸軍3.5噸載重車。圖／軍聞社
陸軍搭載軍中防疫英雄的5輛陸軍悍馬車、5輛陸軍3.5噸載重車。圖／軍聞社

憲兵 陸軍 幻象戰機

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