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琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

國慶連假這樣過 2020國慶亮點一次看

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
台北大學國慶親善團。本報資料照片，記者曾吉松／攝影
台北大學國慶親善團。本報資料照片，記者曾吉松／攝影

國慶將至，今年國慶以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，因受疫情波及，估計返台僑胞人數減少，慶籌會也將國慶觀禮名額開放給500位民眾觀禮。今年安排陸軍CH-47運輸直升機，陸軍、空軍的UH-60黑鷹直升機，以及空軍雷虎小組與F-16V戰機進行空中表演，空勤總隊也將搭配反恐特勤隊演練垂降操演。

因疫情影響，今年國慶大會表演時間及規模比起往年簡短，沒有花車遊行，表演節目為30分鐘。表演陣容豐富，除了由前身為「憲兵機車連」的憲兵快反連，在當天排出隊形通過總統府司令台，並由女性連長領軍。另外為了搭配今年的特色，國慶大會也安排防疫英雄的車隊。

雙十國慶慶典當天表演，苗栗縣無形文化資產傳統藝術類的保存團體苗栗陳家班北管八音團、榮興客家採茶劇團，將以「八音慶雙十 台灣向前行」揭開序幕。北一女樂儀隊闊別九年後，也將再度於府前表演。

表演中場由國防部三軍聯合樂儀隊及示範樂隊展示無音樂伴奏操演，由官兵以槍法動作的拍槍聲，搭配踏步及靠腿聲做為節奏，展現整齊劃一的槍法動作，設計宛如「SOLO」般的表演氛圍，為現場掀起高潮。

此外，在30分鐘的表演節目中，將有3位曾獲得金曲獎的女性歌手獻唱。

10月6日至10月10日間的每天19時至21時30分，總統府前將舉行光雕展演。因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道，從重慶南路到懷寧街間，從10月1日零時起至10月10日22時止，實施全線車輛管制。

國慶晚會於10月9日晚間17時30分將在基隆港西四碼頭盛大登場。雖然入場券已經索取一空，但包括陽明海洋文化藝術館以及西二西三碼頭倉庫旁的市集活動，晚間8時過後開放現場民眾入場。

而晚間國慶焰火場地，則在台南漁光島施放，考量群眾觀賞時間合適度，減少至30分鐘，但將以昇華精采度取勝，台視市長黃偉哲說，台南作為主辦地「不能漏氣」。

文化總會參與籌畫國慶日系列活動，今年以「自信島嶼迎向曙光」為主題，將在總統府投影光雕秀，防疫口罩也成素材。圖／文化總會提供
文化總會參與籌畫國慶日系列活動，今年以「自信島嶼迎向曙光」為主題，將在總統府投影光雕秀，防疫口罩也成素材。圖／文化總會提供
國慶煙火10日晚將在台南施放，圖為日前試放的燦爛火花。本報資料照片
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國慶 總統府 黑鷹直升機

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