聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部：加拿大軍艦駛經台灣海峽向北航行
國防部今(3）日表示，一艘加拿大籍護衛艦，今日由南海向北航經臺灣海峽後，續往北行駛。
國防部指出，加艦經臺灣海峽北駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
【中央社3日電】
國防部今天表示，一艘加拿大籍護衛艦，由南海向北航經台灣海峽後繼續往北行駛，國軍運用聯合情監偵作為全程掌握，狀況正常；根據國防部公開訊息，上次加拿大軍艦航經台海，為去年8月渥太華號巡防艦。
國防部傍晚發布新聞稿表示，一艘加拿大籍護衛艦，由南海向北航經台灣海峽後，繼續往北行駛。
國防部指出，加艦經台灣海峽北駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
根據國防部公開訊息，上一次有加拿大籍軍艦航經台海，為去年8月10日的渥太華號巡防艦（HMCS Ottawa），以及去年6月18日的里賈納號（HMCS Regina），另外，去年還有8月15日菲律賓籍登陸艦南納卯號（BRPDavao del Sur）、4月6日法國籍的法國巡防艦葡月號（Vendemiaire），今天則是國防部今年首次對外公布美國籍以外的軍艦航經台海。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言