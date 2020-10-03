國防部：加拿大軍艦駛經台灣海峽向北航行

國防部今(3）日表示，一艘加拿大籍護衛艦，今日由南海向北航經臺灣海峽後，續往北行駛。

國防部指出，加艦經臺灣海峽北駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

【中央社3日電】

國防部今天表示，一艘加拿大籍護衛艦，由南海向北航經台灣海峽後繼續往北行駛，國軍運用聯合情監偵作為全程掌握，狀況正常；根據國防部公開訊息，上次加拿大軍艦航經台海，為去年8月渥太華號巡防艦。

國防部傍晚發布新聞稿表示，一艘加拿大籍護衛艦，由南海向北航經台灣海峽後，繼續往北行駛。

國防部指出，加艦經台灣海峽北駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

根據國防部公開訊息，上一次有加拿大籍軍艦航經台海，為去年8月10日的渥太華號巡防艦（HMCS Ottawa），以及去年6月18日的里賈納號（HMCS Regina），另外，去年還有8月15日菲律賓籍登陸艦南納卯號（BRPDavao del Sur）、4月6日法國籍的法國巡防艦葡月號（Vendemiaire），今天則是國防部今年首次對外公布美國籍以外的軍艦航經台海。