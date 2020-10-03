聽新聞
test
0:00 / 0:00
中科院10月14、15日再射飛彈 軍事專家：雄風可能性大
繼上個月24、25日中科院在台東成功及屏東九鵬試射飛彈後，漁業署網頁最新10月份射擊通報出爐，預計14、15日，中科院再度試射無限高飛彈，其中，射程範圍遠達宜蘭外海超過300公里，軍事專家依據警戒區域原判可能是雄風飛彈，甚至為雄風二E增程型巡弋飛彈。
漁業署10月份射擊通報公告內容顯示，火砲試射時間為10月14、15日兩天，時間為清晨早上5點至7點，涵蓋海域從屏東九鵬基地、恆春、台東、綠島、蘭嶼、花蓮至宜蘭外海，管制高度為「無限高」。收到通報單位包括國軍、警政、海巡、漁業、航空及氣象局等。
軍事專家表示，按射擊通報試射範圍及軌跡，認為雄風飛彈可能性較高，但不排除為中科院積極研發的雄二E增程型巡弋飛彈，因為必須足夠射程距離，才能完整得到相關參數；它從屏東九鵬基地發射出去後，先往東穿越蘭嶼外海，轉彎往北宜蘭方向再來回飛行。
據了解，目前極少曝光的雄二E增程型巡弋飛彈，其量產計畫即將於今年完成，同時將現行600公里射程，提升至1000公里以上，因此，中科院在量產前進行試射，希望能獲得更多參數，成為國軍反制最外層的武器。不過，軍方及中科院對火炮試射三緘其口，籲請大家支持國防。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言