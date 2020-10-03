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中科院10月14、15日再射飛彈 軍事專家：雄風可能性大

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
軍事專家依據射擊通報警戒區域原判，試射彈種可能是雄風飛彈，甚至為雄風二E增程型巡弋飛彈。圖／截取自中科院網頁
軍事專家依據射擊通報警戒區域原判，試射彈種可能是雄風飛彈，甚至為雄風二E增程型巡弋飛彈。圖／截取自中科院網頁

繼上個月24、25日中科院在台東成功及屏東九鵬試射飛彈後，漁業署網頁最新10月份射擊通報出爐，預計14、15日，中科院再度試射無限高飛彈，其中，射程範圍遠達宜蘭外海超過300公里，軍事專家依據警戒區域原判可能是雄風飛彈，甚至為雄風二E增程型巡弋飛彈。

漁業署10月份射擊通報公告內容顯示，火砲試射時間為10月14、15日兩天，時間為清晨早上5點至7點，涵蓋海域從屏東九鵬基地、恆春、台東、綠島、蘭嶼、花蓮至宜蘭外海，管制高度為「無限高」。收到通報單位包括國軍、警政、海巡、漁業、航空及氣象局等。

軍事專家表示，按射擊通報試射範圍及軌跡，認為雄風飛彈可能性較高，但不排除為中科院積極研發的雄二E增程型巡弋飛彈，因為必須足夠射程距離，才能完整得到相關參數；它從屏東九鵬基地發射出去後，先往東穿越蘭嶼外海，轉彎往北宜蘭方向再來回飛行。

據了解，目前極少曝光的雄二E增程型巡弋飛彈，其量產計畫即將於今年完成，同時將現行600公里射程，提升至1000公里以上，因此，中科院在量產前進行試射，希望能獲得更多參數，成為國軍反制最外層的武器。不過，軍方及中科院對火炮試射三緘其口，籲請大家支持國防。

漁業署網頁最新10月份射擊通報出爐，預計14、15日，中科院再度試射無限高飛彈，其中，射程範圍遠達宜蘭外海超過300公里。記者尤聰光／翻攝
漁業署網頁最新10月份射擊通報出爐，預計14、15日，中科院再度試射無限高飛彈，其中，射程範圍遠達宜蘭外海超過300公里。記者尤聰光／翻攝

飛彈 中科院 屏東

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