USTR、軍售都沒新進度 蕭美琴：持續溝通

蔡英文總統8月28日宣布開放含萊克多巴胺美豬與30月齡以上美牛進口，負責經貿談判的美國貿易代表署（USTR）至今未就台美之間的貿易談判時程做出回應；駐美代表蕭美琴2日表示，盡管蔡總統已做出政策宣示，美方關心台灣後續落實，她將持續與美方溝通。

蕭美琴說，溝通對外也要對內，台灣身為貿易大國，要與國際接軌，符合國際標準，對於國內不同的聲音，都會持續溝通。

路透等多家外媒日前報導，美方將很快對台灣批准7項軍售，蕭美琴說，媒體的報導有落差，一切要等美方正式通知國會後，台灣方面才會對外說明。

路透上月報導，美國國防部內部正以「堡壘台灣」（Fortress Taiwan）為代號，積極建構能與北京抗衡的軍力，其實以海峽兩岸實力的對比，軍力早已往大陸傾斜，台灣真正靠的是盟國協防馳援。

對此，蕭美琴沒回應是否聽過「堡壘台灣」一詞，她說，不評論特定媒體的報導。

針對軍售，蕭美琴表示，台灣依據國防實際需求和整體軍事投資的最有益方式，提出各項需求，美方也會依台灣的需求回應；目前持續與美方按進度與步驟進行中。

蕭美琴2日在雙橡園與媒體茶敘時，展示了國慶防疫包，包括乾洗手和三種口罩，其中兩種口罩繡有「台美攜手眾志成城」（Taiwan-U.S.A. Stronger together）字樣，將用作國慶賀禮，致贈給美國友人、官員、國會議員和僑胞等人。