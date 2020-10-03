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共機大打消耗戰 近半月攔截任務傳已耗我上億軍費

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共機大打消耗戰 近半月攔截任務傳已耗我上億軍費

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
共軍機艦頻密擾台打消耗戰，國軍軍機出動反制，油量使用升高。圖／軍聞社
共軍機艦頻密擾台打消耗戰，國軍軍機出動反制，油量使用升高。圖／軍聞社

共機近期頻擾台，根據國防部公布的資料統計，9月以來就有超過50架次侵擾我周邊空域。據媒體報導，為執行攔截任務升空的戰機每一個小時的作業成本上看100萬元，近期因應共機擾台，已花費了上億元的費用。

國防部未證實近期攔截共機所花費的費用，僅表示國軍因應共機擾台均有一定的規範，且後勤能量充沛，絕對有能力執行捍衛我國主權任務，籲請國人放心。

不過，媒體報導中分析，中共意圖打出消耗戰，藉由常態化的戰績擾台來消磨國軍後勤能量。日前國防部長嚴德發視察清泉岡基地時也指出，面對中共各項挑釁和侵擾台灣的軍事行動，空軍為守護國家安全與主權，與去年同期相比，約增加20%的飛行架次與時數。

據媒體報導，目前國軍執行攔截任務的機種包括幻象戰機、F-16戰機及經國號戰機等，三機種中又以幻象戰機油耗最高，約比經國號戰機多出3成油耗；且不只油耗，戰機零組件更是高單價，例如先前另蔡總統視導時感到驚訝的經國號戰機「漸擴襟片」，1片就要價38萬元，所費不貲。

軍方人士表示，好消息是因新冠肺炎疫情造成國際油價大跌，國防部油料費用罕見充裕，目前暫不必動用第二預備金。該人士說，因應立法院開議，國防部歷年多於此時都會透過行政院查照動用第二預備金，支應油料費用，但油料費目前都夠支應，毋須動用第二預備金，不過國防部仍未雨綢繆，已在明年公開預算增編十億元油料預算，以因應台海情勢反制兵力所需。

幻象戰機 國防部 國軍

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