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五指山軍人公墓李登輝墓基曝光 軍警增兵部署監控系統

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
後備指揮部表示，因應「全募兵制」兵役制度調整，國軍示範公墓為亡故官兵及遺族提供的葬厝及祭祀服務工作更形重要，國防部考量任務實需，核定於今（109）年復編軍墓組長為上校編階，兵力同步增員。記者洪哲政/攝影
後備指揮部表示，因應「全募兵制」兵役制度調整，國軍示範公墓為亡故官兵及遺族提供的葬厝及祭祀服務工作更形重要，國防部考量任務實需，核定於今（109）年復編軍墓組長為上校編階，兵力同步增員。記者洪哲政/攝影

故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中，坐北朝南、6乘8公尺的墓區規模，整體造型質樸，但原訂10月1日完工的進度已然落後。為故李前總統奉安於此，除汐止分局在當地設立巡邏箱，警方也進駐五指山外，後備指揮部也在墓區周邊新架設監視系統，國軍示範公墓管理組甚至增編人力，便於維護李前總統墓區安全。

故李前總統的「奉安（告窆）禮拜」預計將於10月7日（星期三），於五指山國軍示範公墓特勳區進行，同樣依照李前總統的宗教信仰與家屬意願，按基督教禮拜程序，比照國葬規格辦理。10月7日當天，全國公務機關下半旗一天，奉安（告窆禮）時，鳴葬槍，以示對李前總統的尊崇。李前總統將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。

但經現場履勘，李前總統墓園就位在軍方原宣稱水土保持工程、接近軍墓組辦公大樓的特勳區穴位，主體高有6公尺，寬約8公尺，有高聳的獨立圍牆造景，墓碑已安座，主體工程「粗胚」已完成，但周邊步道、草皮造景還在施工，規模雖遠高於一般特勳區穴位，但規模並未比另一側未啟用的「蔣陵」大；原訂10月1日竣工的墓園，目前仍呈現趕工狀態。

墓園除接近軍墓組辦公大樓與保全崗哨外，後備指揮部也在墓區上下通道新設置監視系統，監控進入特勳區者；汐止分局在墓區施工期間派進駐五指山，並在當地置巡邏箱，警戒堪稱森嚴。

據了解，為配合李前總統安葬於五指山軍人公墓。後備指揮部所屬的軍墓組，負責五指山與新店空軍烈士公墓，總員額由27人，恢復為精粹案之前的42人，主官也由中校升為上校。

但知情將領解釋，五指山軍人公墓今年年增1100件安厝前輩，加上合併空軍公墓業務，且原九名替代役員額已取消，因此必須加人。

後備指揮部則說，國軍示範公墓管理組組長職缺自民國71年成立即以上校處長編設。配合國軍「精粹案」組織調整於101年1月降編為中校組長。但為提升服務及管理效能，101年11月新店「空軍公墓」移編國軍示範公墓管理組管轄。另每年持續受理亡故官兵安厝申請，軍墓組管理人力確實不足。

後備指揮部表示，因應「全募兵制」兵役制度調整，國軍示範公墓為亡故官兵及遺族提供的葬厝及祭祀服務工作更形重要，國防部考量任務實需，核定於今（109）年復編軍墓組長為上校編階，兵力同步增員，以確維整體服務效能。

後備指揮部在五指山軍人公墓特勳區周邊新架設監視系統。記者洪哲政/攝影
後備指揮部在五指山軍人公墓特勳區周邊新架設監視系統。記者洪哲政/攝影
因應故李前總統墓區（右一箭頭）設立，後備指揮部在五指山軍人公墓特勳區上下通道新增監視系統（左側箭頭）與保全崗位（左二箭頭）。記者洪哲政／攝影
因應故李前總統墓區（右一箭頭）設立，後備指揮部在五指山軍人公墓特勳區上下通道新增監視系統（左側箭頭）與保全崗位（左二箭頭）。記者洪哲政／攝影
故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中，坐北朝南、6乘8公尺的墓區規模，整體造型質樸，但原訂10月1日完工的進度已然落後。記者洪哲政／攝影
故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中，坐北朝南、6乘8公尺的墓區規模，整體造型質樸，但原訂10月1日完工的進度已然落後。記者洪哲政／攝影
在五指山軍人公墓特勳區另一側未啟用的「蔣陵」，是當地規模最大的墓園。記者洪哲政／攝影
在五指山軍人公墓特勳區另一側未啟用的「蔣陵」，是當地規模最大的墓園。記者洪哲政／攝影
汐止分局在五指山軍人公墓設立巡邏箱。記者洪哲政／攝影
汐止分局在五指山軍人公墓設立巡邏箱。記者洪哲政／攝影
後備指揮部在五指山軍人公墓特勳區周邊新架設監視系統。記者洪哲政／攝影
後備指揮部在五指山軍人公墓特勳區周邊新架設監視系統。記者洪哲政／攝影
故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中，坐北朝南、6乘8公尺的墓區規模，造型質樸，但原訂10月1日完工的進度已然落後。記者洪哲政／攝影
故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中，坐北朝南、6乘8公尺的墓區規模，造型質樸，但原訂10月1日完工的進度已然落後。記者洪哲政／攝影
故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中。記者洪哲政／攝影
故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中。記者洪哲政／攝影

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