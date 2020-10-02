五指山軍人公墓李登輝墓基曝光 軍警增兵部署監控系統

故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中，坐北朝南、6乘8公尺的墓區規模，整體造型質樸，但原訂10月1日完工的進度已然落後。為故李前總統奉安於此，除汐止分局在當地設立巡邏箱，警方也進駐五指山外，後備指揮部也在墓區周邊新架設監視系統，國軍示範公墓管理組甚至增編人力，便於維護李前總統墓區安全。

故李前總統的「奉安（告窆）禮拜」預計將於10月7日（星期三），於五指山國軍示範公墓特勳區進行，同樣依照李前總統的宗教信仰與家屬意願，按基督教禮拜程序，比照國葬規格辦理。10月7日當天，全國公務機關下半旗一天，奉安（告窆禮）時，鳴葬槍，以示對李前總統的尊崇。李前總統將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。

但經現場履勘，李前總統墓園就位在軍方原宣稱水土保持工程、接近軍墓組辦公大樓的特勳區穴位，主體高有6公尺，寬約8公尺，有高聳的獨立圍牆造景，墓碑已安座，主體工程「粗胚」已完成，但周邊步道、草皮造景還在施工，規模雖遠高於一般特勳區穴位，但規模並未比另一側未啟用的「蔣陵」大；原訂10月1日竣工的墓園，目前仍呈現趕工狀態。

墓園除接近軍墓組辦公大樓與保全崗哨外，後備指揮部也在墓區上下通道新設置監視系統，監控進入特勳區者；汐止分局在墓區施工期間派進駐五指山，並在當地置巡邏箱，警戒堪稱森嚴。

據了解，為配合李前總統安葬於五指山軍人公墓。後備指揮部所屬的軍墓組，負責五指山與新店空軍烈士公墓，總員額由27人，恢復為精粹案之前的42人，主官也由中校升為上校。

但知情將領解釋，五指山軍人公墓今年年增1100件安厝前輩，加上合併空軍公墓業務，且原九名替代役員額已取消，因此必須加人。

後備指揮部則說，國軍示範公墓管理組組長職缺自民國71年成立即以上校處長編設。配合國軍「精粹案」組織調整於101年1月降編為中校組長。但為提升服務及管理效能，101年11月新店「空軍公墓」移編國軍示範公墓管理組管轄。另每年持續受理亡故官兵安厝申請，軍墓組管理人力確實不足。