中秋共機也來擾 國軍兩巨頭南北慰訪部隊親督戰備
今天是中秋節，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光一南一北分別視導駐軍。因應共軍軍事挑釁，嚴德發要求部隊須因應敵情變化，擬定各項應變處置作為，與防區三軍部隊密切聯繫，有效發揮聯合戰力。黃曙光則向部隊強調「戰力保存」的重要性，要求平時即應強化戰備訓練及落實戰場經營，掌握關鍵因素，強化防衛實力。
國防部今日發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運8反潛機 進入我西南防空識別區，國軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，同時動用防空飛彈追監。
軍聞社報導，秋節連假第一天，嚴德發今日分別前往海軍131艦隊、陸軍關指部及憲兵指揮部視導，聽取任務簡報，提出工作指導，指示各級幹部做好官兵生活照顧工作，持續強化戰備整備，保衛國防安全，使民眾安心，讓國人得以安全過節。
報導指出，近期中共頻繁在台海週邊演訓與軍事挑釁，海軍各艦隊緊急出港頻率較以往增加，有效具體應對，嚴德發視導海軍131艦隊時，對於海軍官兵的辛勞及優異表現，給予高度肯定、嘉許，期勉官兵體認「兵力優劣不在多寡，而在素質與訓練，」要求幹部因應敵情變化，運用聯合情監偵作為，透過兵火力與機動性靈活搭配，擬定各項應變處置作為，與防區三軍部隊密切聯繫，有效發揮聯合戰力，鞏固國防。
參謀總長黃曙光今南下視導南部地區陸軍四三砲指部天雷部隊等單位，了解官兵戰備留守任務實況，並代表三軍統帥蔡英文總統、嚴德發，對於官兵弟兄姐妹們犧牲假期，堅守工作崗位，捍衛國家安全，讓國人得以平安、安心過節慶的付出與奉獻，予以肯定與嘉勉。
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