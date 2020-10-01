中秋共機也來擾 國軍兩巨頭南北慰訪部隊親督戰備

今天是中秋節，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光一南一北分別視導駐軍。因應共軍軍事挑釁，嚴德發要求部隊須因應敵情變化，擬定各項應變處置作為，與防區三軍部隊密切聯繫，有效發揮聯合戰力。黃曙光則向部隊強調「戰力保存」的重要性，要求平時即應強化戰備訓練及落實戰場經營，掌握關鍵因素，強化防衛實力。

國防部今日發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運8反潛機 進入我西南防空識別區，國軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，同時動用防空飛彈追監。

軍聞社報導，秋節連假第一天，嚴德發今日分別前往海軍131艦隊、陸軍關指部及憲兵指揮部視導，聽取任務簡報，提出工作指導，指示各級幹部做好官兵生活照顧工作，持續強化戰備整備，保衛國防安全，使民眾安心，讓國人得以安全過節。

報導指出，近期中共頻繁在台海週邊演訓與軍事挑釁，海軍各艦隊緊急出港頻率較以往增加，有效具體應對，嚴德發視導海軍131艦隊時，對於海軍官兵的辛勞及優異表現，給予高度肯定、嘉許，期勉官兵體認「兵力優劣不在多寡，而在素質與訓練，」要求幹部因應敵情變化，運用聯合情監偵作為，透過兵火力與機動性靈活搭配，擬定各項應變處置作為，與防區三軍部隊密切聯繫，有效發揮聯合戰力，鞏固國防。