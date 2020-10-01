軍車違規要連坐 國防部公告軍車管理處罰辦法修正條文

國防部日前正式公告「國軍編制內軍用車輛管理及處罰辦法」部分條文修正，刪除現行對官兵不利的違規罰則，另訂「國軍編制車輛管理辦法懲罰基準表」，發生重大事故，甚至酒醉或吸食毒品、迷幻藥而駕車者等，車長、主官與負責維修的車輛保管人將被處分，從檢束、禁足到記過不一而足。

國防部日前正式公告「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法」，規定軍車在外違反道路交通處罰條例事項者，須由憲兵執法，而相關人員罰則依國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法「懲罰基準表」處罰之。

而遭到處分的違規樣態，綜合新規定內容，包括：私自借調車輛與其他單位使用或私自允許無照人員駕駛其車輛因而發生重大交通事故者。私自將車輛駛出營區或發生車輛遺失者。各級負責處理交通事故單位，未依規定呈報重大交通事故調查報告表者。無軍車駕駛執照駕駛軍車者。未持有汽、機車駕駛執照或未領用合格駕照而擅自開車。未經核准私自借予他人駕駛或使用。未投保之車輛違規派遣服勤。保險車輛異動或未換發保險證。酒醉或吸食毒品、迷幻藥而駕車者。軍車在營內停放，不按規定位置及不整齊者，或在營外行駛車容不整潔及臨時停車未留人看管者。

過去此辦法規定十分詳盡，如軍車駕駛人駕車服裝儀容不整者，車屬單位主官及車輛管理人員申誡一次，駕駛軍士官申誡一次，士兵禁足一日至三日。但相罰則均予刪除。另以懲罰基準表訂之。

草案原設計有軍車在外違反道路交通管理處罰條例，遭開罰單相關業管就要被懲處的條文，加上原有的大批罰則，全部加以刪除，濃縮為國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法「懲罰基準表」。