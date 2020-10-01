軍事迷樂了 陸軍戰、砲、甲車明年營外大偵巡

一輛雲豹甲車月前因方向機油封破損故障，在街頭右轉不順，引發議論。但陸軍不因少數故障事件而憂讒畏譏，陸軍高層下令，自明年起，將逐步推動戰備部隊戰、砲、甲車營區外偵巡，並視後續新裝備成軍，擴大實施完整部隊跨作戰區的機動訓練，展現軍威。

陸軍一輛「轉向機油封」破裂的雲豹甲車，被民眾目擊在大街上無法一次順利右轉，而需交管分多次轉彎，引發議論。但陸軍雲豹八輪甲車的駕駛，編階已經全部提升為下士，訓練和鑑測應無問題。

金防部金門守備大隊日前執行戰車機動任務，戰車成員駕駛M60A3戰車行經金門市區，考驗官兵機動過程的應變能力，展現部隊軍威，獲得民眾好評。

據證實，陸軍司令陳寶餘指示，陸軍各型戰、砲、甲車駕駛訓練，108、109年主要仍在強化營內單車機動技能，輔以小兵力戰備任務訓練營外機動；但自110年起，陸軍逐步推動戰備部隊營區外偵巡，建立常態訓練模式，並且視後續新裝備成軍、現有裝備性能提升等建軍進度，擴大實施完整部隊跨作戰區的機動訓練。