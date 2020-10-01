快訊

國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍事迷樂了 陸軍戰、砲、甲車明年營外大偵巡

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
金防部金門守備大隊日前執行戰車機動任務，戰車成員駕駛M60A3戰車行經金門市區，考驗官兵機動過程的應變能力，展現部隊軍威，獲得民眾好評。圖／中華民國陸軍臉書粉絲專頁
金防部金門守備大隊日前執行戰車機動任務，戰車成員駕駛M60A3戰車行經金門市區，考驗官兵機動過程的應變能力，展現部隊軍威，獲得民眾好評。圖／中華民國陸軍臉書粉絲專頁

一輛雲豹甲車月前因方向機油封破損故障，在街頭右轉不順，引發議論。但陸軍不因少數故障事件而憂讒畏譏，陸軍高層下令，自明年起，將逐步推動戰備部隊戰、砲、甲車營區外偵巡，並視後續新裝備成軍，擴大實施完整部隊跨作戰區的機動訓練，展現軍威。

陸軍一輛「轉向機油封」破裂的雲豹甲車，被民眾目擊在大街上無法一次順利右轉，而需交管分多次轉彎，引發議論。但陸軍雲豹八輪甲車的駕駛，編階已經全部提升為下士，訓練和鑑測應無問題。

金防部金門守備大隊日前執行戰車機動任務，戰車成員駕駛M60A3戰車行經金門市區，考驗官兵機動過程的應變能力，展現部隊軍威，獲得民眾好評。

據證實，陸軍司令陳寶餘指示，陸軍各型戰、砲、甲車駕駛訓練，108、109年主要仍在強化營內單車機動技能，輔以小兵力戰備任務訓練營外機動；但自110年起，陸軍逐步推動戰備部隊營區外偵巡，建立常態訓練模式，並且視後續新裝備成軍、現有裝備性能提升等建軍進度，擴大實施完整部隊跨作戰區的機動訓練。

延伸閱讀

抗日期間美對我軍援其實少得可憐 還成美將領政治要脅手段

路考糗撞女兵返營遭檢討？六軍團：惡意變造的假訊息

影／陸軍睦鄰經費喬不攏 雲林林內鄉代火爆槓上烏塗村

軍人自拍下體上傳推特…律師辯護具藝術價值 法官：跟癡漢沒兩樣

相關新聞

軍事迷樂了 陸軍戰、砲、甲車明年營外大偵巡

一輛雲豹甲車月前因方向機油封破損故障，在街頭右轉不順，引發議論。但陸軍不因少數故障事件而憂讒畏譏，陸軍高層下令，自明年起...

共軍挑釁空軍負擔比？ 嚴德發：增加20%飛行架次與時數

今天是中秋節，國防部長嚴德發昨日前往空軍清泉崗基地，代表三軍統帥蔡英文總統慰勉空軍第二、三聯隊官兵，對他們近期執行空防偵...

揮別41年公職 海巡署長陳國恩：放下重擔陪家人

海巡署長陳國恩昨天揮別四十一年半公職歲月，今天正式退休；陳國恩上任海巡署長時，創立臉書社團「海巡署長室」累計廿八萬粉絲，...

抗日期間美對我軍援其實少得可憐 還成美將領政治要脅手段

美國軍援口惠實不至，中華民國抗日前後八年，1941年對日宣戰後，與美國結為盟國，美國重歐輕亞，軍援抗日很少，初期要裝備一個師都不夠，卻經常被誇大，美國僅在抗戰末期協助換裝美式配備。國共內戰全面開打後，美援斷絕，國軍使用的仍是抗戰末期美援彈藥，造成彈藥短缺。

陳國恩臉書發表退休感言 感性告別引大批網友留言致謝

海巡署長陳國恩將於明天正式退休，結束41年的公職生涯。他今天下午在臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」貼文，感...

德國之聲專訪／陸近來動作頻頻 專家：解放軍5年內沒實力攻台

德國之聲：中國加大對台軍事壓力，會不會導致戰爭？呂禮​​詩：其實不會。我們可以發現一件事情。解放軍很頻繁地出現在台灣的西南防空識別區。同樣的...

海陸特種作戰突擊艇裝備陸續決標簽約 111年完成籌建

海軍司令部表示，「特種作戰突擊艇及硬殼充氣艇籌建案」所需裝備，已分於今年陸續決標簽約，全案可望於111年完成籌建。

影／前陸軍總司令批國軍戰力零 蘇貞昌：用不著減自己志氣

前陸軍總司令陳廷寵昨於「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」致詞時指出，「我是中國人，是驕傲的象徵」，更稱國軍現在的戰力是...

批義務役預官停考無人負責 林濁水：難道都假台獨？

兵役制度問題近來廣受討論。民進黨前立委林濁水臉書表示，義務役預官停考，後備軍官缺逾6成，影響戰力甚劇，「真是太離譜了」。

兩岸情勢若開戰 替代役戰時動員沒問題

共軍軍機擾台頻頻，兩岸情勢緊繃，立委羅美玲今天在立法院質詢指出，近8年替代役男召訓率低，若發生戰爭替代役扮演什麼角色？立委陳玉珍也詢問替代役男能否動員？對此，內政部役政署長龔昶仁回應，替代役男召集會依照役別專長分組。

恢復徵兵制及女性徵兵 國防部：常後備部隊人力已足

台海情勢緊張，民代及輿論掀起恢復徵兵制及女性徵兵服役的討論，國防部今天表示，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，應審慎評估。

國防部：劍龍級潛艦戰鬥升級明年起執行裝備交運

國防部表示，軍方推展的「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，美國已在5月通過知會國會的程序，預計從明年起至111年止執行人員訓練、裝備產製交運及交付部分文件。

熱門新聞

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

新增1境外移入！ 法籍技師出關3天後 自費採檢竟確診

日本石垣市正式變更尖閣行政區名稱 定調台灣非法捕魚

女性當兵話題掀波 徐巧芯現身PTT嗆林靜儀：我談的是義務役

明天中秋節 韓國瑜想起許崑源：今年過得很慢也很快

影／國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。