德國之聲專訪／陸近來動作頻頻 專家：解放軍5年內沒實力攻台

德國之聲：中國加大對台軍事壓力，會不會導致戰爭？

呂禮​​詩：其實不會。我們可以發現一件事情。解放軍很頻繁地出現在台灣的西南防空識別區。同樣的，他們也做跨越海峽中線的飛行。這個是對於台灣的壓力，對於其他國家並沒有。

運八反潛機不斷侵入西南防空識別區是為了防止台灣的潛艦訓練。海峽中線的問題現在就是搞法律戰，要宣示說沒有這件事。不管是防空識別區或者是海峽中線其實都沒有國際法的相關法源依據，只要沒有到領空裡面都不會引發軍事衝突。

最近台灣在討論「第一擊」的問題，這也反映出空軍正在研擬，未來如果真的解放軍的戰機進入到台灣領空的時候，我們的監控伴飛的這些戰鬥機可以做什麼樣的反制。

德國之聲：日前美國傳出中國可能會在一月攻台，引起軒然大波，你怎麼看這個預測？

呂禮​​詩：其實這個是登在《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）上面，這個類似海軍的學術月刊，他的寫法把人事時地物都點出來了，很像是所謂的敵情研判，然後接下來就會有一個戰術的想定，是一個這樣的推演，倒不是說真的會發生。

這個時間不是第一次被提起，美國跟台灣都是民主國家。我們的政權是會輪替的，都有曾經對於這種狀況做一些想定。軍以戰為主，我們平常就要想，如果這個情況下，會要做什麼樣的反制跟因應。

其實我們台灣也討論過，在選舉前後政府領導真空的狀況，舊的已經無心戀棧，要拍拍屁股走人，或是搞一個爛攤子，新來的還沒有實際接掌指揮權，接掌了還要進行新的任命。新手上路，都還不熟練的狀態之下，是一個最好的時機。但是今年到明年不會發生， 因為解放軍還沒有準備好。最少5年，中國的第三艘航母以及兩棲攻擊艦才會準備好。5年之後也未必可以，要看他當時的訓練狀況。

其實這也是心理戰或宣傳戰的一種，就是我已經知道你想幹嘛軍隊作戰最怕的就是被點破。就是大家已經有所有所準備了，你在搞這種擦邊球或是做一點很局部的衝突，對不起，沒門，大家都準備好了。

呂禮​​詩：馬英九覺得他是兩岸分治以來，唯一跟習近平見過面的領導人，而且他一直心心念念的就是他的歷史評價。所以一天到晚，他覺得有那個歷史的任務，但是都解讀錯誤。

「首戰即終戰」是解放軍的說法，應該是「首戰即決戰」，就是在短時間之內打完。解放軍一廂情願的看法就是100個小時之內，不超過三位數就要解決，因為他們要避免國際的制裁，以及一些反制還有美日的援台，所以要把時間壓縮在100個小時以內。

台灣反擊的力量可能比他們想像的要強，而且我們現在不斷地取得具有部分的攻擊能力的軍備。解放軍開始做這些沿岸的防空實彈射擊訓練，其實就是為了要反制台灣即將要取得的這些無人機，以及美軍很頻繁的抵近偵查。

回到馬英九，他想要在兩岸情勢急轉直下的時候當和事佬，但是他提錯解方，怎麼能用解放軍的說法，為什麼是「終戰」，那就是要結束，如果是首戰即決戰，所以我們要如何應對還好一點。

德國之聲：近日中國在四大海域同步軍演的意義是什麼？

呂禮​​詩：中國的軍力慢慢地提升，從最基本的單一軍種到集合各軍種的聯合作戰，他們現在慢慢地在做這一些訓練，未來他們就會有比較完整的聯合作戰的能力，也就是我們所謂的聯網作戰。陸海空軍其實是聯合一起了，所以我們才會看到這麼多的演習。

從東海的訓練看起來，這一系列的軍演其實是在做非常基礎的沿岸的防空跟制海的訓練或者實彈射擊這類活動。他可能在進行的就是無人機或者是我們一般的空中靶擊的射擊。做這些事的有包含岸防部隊，也有海軍艦艇。當我們不斷地強調說我們要買到MQ-9 這種「海上衛士」無人機的時候，他們就開始加強沿海這些防空炮兵的區域訓練。

我們最近也可以看到美國有非常多的電偵機很接近中國的海岸，但其實都還沒有進入中國十二海哩的領海。可是中國已經針對美國這些活動，以及未來台灣獲得無人機的時候，是不是有可能接近中國領海做相關的情報收集。他們現在做的一些射擊訓練，就是未來如果發生這些事情的時候，可以做的反擊。

渤海的訓練比較特別，渤海靠大連和青島非常近。山東號航空母艦現在是在大連，遼寧號是在青島，所以他們現在正在進行雙航母的訓練。這其實不是要做遠海作戰，而是近岸作戰。

至於其他在南海、在西沙群島這邊，解放軍把永興島當做三亞海軍基地的外圍屏障。解放軍在西沙，就是我們一般常講的永興島，以永興島為核心也陸續在做一些建設。其他的島雖然規模比不上永興島，也開始陸陸續續有建設。

我們現在看到這是美軍常常做這種抵近偵察，其實對於中國的海軍的活動事實上會造成一定的限制。中國現在頻繁地在海南島跟西沙群島之間進行軍演，也是想要捍衛在南海劃定的領海。

這是因為《國際海洋公約》裡面有一個很重要的精神，叫做國際法裡面的習慣理論，就是如果說一個海域它聲稱它具有那樣的領海之後，一直都沒有國家聲索，一直都沒有國家表示抗議，假以時日，以習慣法來講，就變成一個現實。所以中國不斷地透過這些軍演強調他在那邊實質的合法的領海主權。他們現在強調的法律戰之外，也是在訓練海空軍。

德國之聲：美國如何以印太戰略反制？

呂禮​​詩：美國正在準備島鏈防御。最初島鏈是一個政治概念，現在是把它轉換成一個軍事概念。《美日共同防御條約》裡面的日本「周邊有事」的時候，美軍能夠反應速度並沒有那麼快，航母軍艦會受到移動時間的限制。遇到「第一擊」的時候，第一島鏈要能夠自行面對一段時間。

現在這個島鏈，日本要部署防空以及反艦飛彈，我們台灣也有，不管是愛國者、天弓或是雄二雄三。再加上菲律賓，韓國幫它做了3000噸的巡防艦，菲律賓也從美國的海岸巡防隊得到汰除的巡防艦，日本也提供了一些軍備，就是希望菲律賓也擔負第一島鏈的責任。

中國有些事情已經做過頭了，軍事發展已經超過了防務需要，很顯然的不只是單純增加自己的防衛力量，還有往外發展的趨勢。至於美國未來會怎麼做，就看台美未來的關系會不會更緊密，或是中國更誇張的時候。這絕不是單方面的決定，而是多方面的一個競合結果。要看每一個時段中美台三方面到底是產生什麼樣的不平衡。

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