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海陸特種作戰突擊艇裝備陸續決標簽約 111年完成籌建

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
罡旻船廠KM-25特勤快艇。圖：翻攝罡旼YouTube影片
罡旻船廠KM-25特勤快艇。圖：翻攝罡旼YouTube影片

海軍司令部表示，「特種作戰突擊艇及硬殼充氣艇籌建案」所需裝備，已分於今年陸續決標簽約，全案可望於111年完成籌建。

國防部下周三將在立法院進行業務報告，同時進行預算解凍案。海軍司令部「特種作戰突擊艇及硬殼充氣艇籌建案」全案預算編列8億2224萬1千元，109年度編列9499萬6千元，朝野立委認為，此案執行期程訂105至111年，自105年執行至今尚無法順利決標，預計109年再次辦理採購，能否順利籌獲，不無疑義。因此針對第5目「一般裝備」項下「特種作戰突擊艇及硬殼充氣艇籌建案」，預算凍結1000萬元。

海軍司令部說明表示，因應敵情，強化各港港防作戰，海上反劫持及特種作戰能力，因此建案採購特種作戰突擊艇硬殼充氣艇，考量全案裝備除儎台艇身外，還包括艇載熱像儀、通信指管系統及船工具組，全案分四案採最有利標執執行，均已完成決標與簽約，預計111年完成全案籌建。

海軍司令部表示，突搫艇硬殼充氣艇，迟今年3月13日決標，由罡旻企業有限公司得標，3月23日完成簽約；艇載熱像儀於今年5月20日決標，由科力航太股份有限公司得標，5月29日完成簽約；通信指管系統今年5月22日決標，由竣為國際貿易有限公司得標，6月1日完成簽約；登船工具組今年7月8日決標，由向禾實業有限公司得標，7日16日完成簽約。

海軍 立法院 國防部

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