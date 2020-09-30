後備部隊組成軍力數曝光 不但缺軍士官專長也嚴重不符

立法院公布中央政府110年總預算評估報告，內容披露，國軍後備部隊編制求人數為22萬餘人至23萬1千餘人之間，但目前實際教召訓練人數為18萬1千餘人至20萬1千餘人，其中除呈現嚴重軍、士官缺員外，更有軍中專長不符的現象。士官被選中實施教召符合「專長相符」的比率，109年度竟僅36.63%。

101年1月2日行政院核定「募兵制實施計畫」後，國防部即展開募兵制的執行驗證工作，除公告83年次以後出生役男自102年起轉換接受4個月軍事訓練外，自107年1月1日起亦不再徵集82年次以前出生義務役役男入營服役，僅受過4個月軍事訓練役的後備軍人，將在未來數年漸成為我國後備部隊構成的主要人力。

但報告質疑，軍事訓練役人員服役期間短，軍事技能嫻熟度有限國防部又自104年起調整其教育召集次數，因此如何兼顧召訓公平與維持後備戰力，亟待國防部儘早妥思對策。

報告指出，為使召訓義務更趨公平，國防部自104年起已將義務役後備軍人教育召集次數調整為以2次為原則，而兵役法第27條及第28條規定，現役人員退伍後納入後備軍人管理，至除役時止，教育召集於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過 20 日，兵役法施行法規定，教育召集於退伍後8年內以4次為限。

報告表示，軍事訓練結訓後備軍人雖已逐年增加，但目前教育召集選充對象仍以役期較長、軍事技能較嫻熟的義務役後備軍人為主。查截至108年底，退伍8年內可召集軍事訓練結訓後備軍人，已達22萬9千餘人，但曾接受召集人數僅6萬1千餘人召集比率約26.89%，遠低於志願役及義務役退伍後備軍人的46.03%及46.18%；而108年度下令召集的12萬7千餘人中 ，軍事訓練結訓人員僅3萬8千餘人，占比30.5%，仍不及義務役退伍的6萬6千餘人，占比 52.01%，顯示目前教育召集選員對象仍以 役期較長、戰技較嫻熟的義務役退伍後備軍人為主 。

據統計，104年底退伍後8年內可召集義務役後備軍人尚有72 萬6千餘人，但至109年6月底僅餘37萬4千餘人，反觀軍事訓練結訓役男人數則從3萬1千餘人增為30萬5千餘人，並將於未來數年逐漸成為我國後備部隊主要人力來源。但軍事訓練結訓役男服役期間甚短，戰技、戰力及軍事專長訓練，均顯不能與服1年或1年以上義務役或志願役退伍者等量齊觀。

評估報告也指出，審計部前於103年度即曾就後備部隊尉官、士官供需將漸失衡問題，要求國防部妥謀對策。依國防部提供資料，105年度至109年度後備部隊各項編制專長需求人數 ，約在22萬人至23萬1千餘人之間，經依階級及專長辦理後備軍人選充後，缺員人數介於2萬6千餘人至4萬餘人之間，各年度缺員比率分別為 11.63%、15.16%、17.29%、16.88%及18.35% 。

如再依後備部隊各類軍階需求人數及選充狀況觀之，105年度至109年度軍官選充缺員比率分別為39.10%、41.96%、48.58%、52.30%及60.18%60.18%，逐年遞增；另士官選充缺員比率亦從105年度的22.14%增加至109年度的43.87%、43.87%，顯示後備部隊專長選充缺員狀況益趨嚴重，且缺員對象主要集中於軍官及士官，如未妥善解決，恐將影響後備部隊整體戰力。

報告披露，後備部隊選充人員專長相符比率不及七成，士官專長相符比率更僅約四成。105年度至109年度後備部隊編成所需專長類別數，介於344種至347種之間，各年度所需專長因編裝調整而略有不同，編制需求人數約在22萬餘人至23萬1千餘人之間，經依階級及專長辦理選充，人數為18萬1千餘人至20萬1千餘人。

報告指出，各年度選充人員中，屬「專長相符」人數占比逐年僅67.30%、66.74%、67.15%、65.51%及63.98%，每年均有超過3成人員是以「專長充代」或「專長適用」等方式選充；其中士官選充符合「專長相符」的比率，更從105年度的56.19%，逐年降低至109年度的36.63%。按後備部隊選充動員人力的「專長相符」比率越高，當顯召訓人力素質越高，動員戰力越強，但每年不及七成的專長相符比率，選員作業仍有待精進。