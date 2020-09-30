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美可望售我攻擊性武器？ 國防部澄清：防禦性武器
國防部上午表示，美國是依「台灣關係法」及「六項保證」供售我所需的防禦性武器，以因應區域情勢的變化，確保我維持足夠自我防衛能力，媒體錯誤解讀「美可能售我攻擊性武器」，國防部特此澄清。
國防部長嚴德發昨日在立法院備詢時，面對立委詢問隨台海局勢改變、美中對抗，若我方提出購買攻擊性武器，美方是否會賣？嚴德發鬆口稱，因應情勢變化，這方面雙方都有調整。立委追問，所以部長等於間接證實調整在發生中？嚴德發點頭稱是，強調為維護區域安全確實有做調整。
但國防部上午澄清，美國是依「台灣關係法」及「六項保證」供售我所需的防禦性武器，以因應區域情勢的變化，確保我維持足夠自我防衛能力，媒體錯誤解讀「美可能售我攻擊性武器」，國防部特此澄清。
國防部指出，我對美軍購項目均考量敵情威脅，以滿足整體防衛作戰構想，積極協助我強化整體防衛戰力。台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平、穩定。
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