天公依然不作美 國防部二度取消國慶空中兵力預演
下周六就是國慶日，原訂在昨日清晨實施的國慶空中兵力預演，由於天候不佳，順延至今日清晨實施，但因天候仍然不佳，不時出現間歇性雨勢，國防部最後決定暫延，二度取消空中兵力預演，並延至10月6日清晨實施。
中央氣象局表示，東北風增強帶來水氣，北部、東半部都有局部短暫雨，降雨情況會持續到下半天。今天清晨雖然雨勢不大，但天空依然烏雲密布，能見度不佳，國防部原本上午6點許決定按計畫進行預演，直到6點35分，因天候未達放行標準，先取消旋翼機操演，並於6點50分取消定翼機操演，讓等候多時的軍事迷大失所望，最後只能收拾裝備離去。
國防部原訂實施7架黑鷹UH-60M、2架CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗、5架F-16和5架AT-3教練機實施空中兵力預演。
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