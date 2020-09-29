兵制因兩岸局勢而變？學者：強化四個月軍事訓練是共識

關於兵役制度議題近來廣受討論。學者指出，我國受四個月軍事訓練者尚不具備上戰場戰力是普遍共識，在中共威脅增加的當前，確實是個面對問題的好時機，盼朝野能放下政治思考，從軍事專業角度討論出最符合我國戰力的兵役制度。

戰略學者蘇紫雲表示，瑞士同台灣國土面積小、兵源不充裕又強敵環伺，但其兵役制度也僅進行十八周軍事訓練，和我國四個月相差不遠，卻能將一個麵包師傅快速培養能一名合格的戰車駕駛；可見訓練時間不足並非重點，如何扎實訓練，輔以有效率地教召制度，會是政府將來可借鏡之處。

蘇紫雲指出，良好的軍事訓練配套不只是國防部業務，應由行政院統籌資源，例如結合教育部在後備人力訓練，財政部也可以給予被教召者的雇主一些租稅補貼方案等，集全方位資源在有限時間內，充實義務役訓練。

蘇紫雲說，從兵制議題衍生出的通盤問題是我國國防預算終究還是太低了，以諸多軍事大國為例，國防預算大約三分之一是軍備，三分之一用在人事，三分之一用在作業維持，以我國每年約1500億元的人事支出估算，國防預算要增加至4500億元才屬合理；但我國從1996年台海危機以來，若扣掉通膨，其實國防預算增加有限，也相當程度壓縮了諸多業務推展。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，以志願役為主、義務役為輔的制度是目前綜合考量下，最適合我國的兵役制度，但縱使在這樣情況下，四個月的軍事訓練時間也太短了，幾乎是完成基礎訓練就結束了，且教召頻率不高，很快就會喪失所學的軍事技能，實有檢討空間。

揭仲指出，由於現在操作先進武器是高度專業化，因此兵員任務分工上也要注意分流，在先進武器操作上，仍以長時間訓練的志願役為主，一般軍事訓練役僅需訓練至具有一名合格步槍兵的能力即可，如此才能兼顧時間成本，發揮國軍最大戰力。