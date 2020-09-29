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【重磅快評】恢復徵兵？「與我無關就支持」？

聯合報 / 主筆室
國民黨台北市議員徐巧芯在電視政論節目表示，支持恢復徵兵制，國防部長嚴德發答覆媒體「會再評估」。記者周志豪／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯在電視政論節目表示，支持恢復徵兵制，國防部長嚴德發答覆媒體「會再評估」。記者周志豪／攝影

兩岸關係緊張，國民黨台北市議員徐巧芯在電視政論節目表示，支持恢復徵兵制，甚至應比照以色列，女性也要當兵。今天在立院，國防部長嚴德發答覆媒體，國防部「知道外界有這些聲音，會再評估。」

職業軍人出身的嚴部長，在內閣團隊算得上是老實君子。但也因如此，先前一再宣稱募兵成績優良，今年底就可達到90%編現比目標的部長，如今說出「會再評估」，就顯得格外引人矚目，格外令人對局勢憂心。

國軍總員額是21.5萬人，國防部宣稱，扣除文職與維持員額（受訓、長假等），編制員額是18.8萬人，而且部隊平常不必滿編，可以少一成人力，因此只須16.9萬，預計今年底就可達標。儘管「只有」16.9萬人，但相對全台2300萬人口，軍人占總人口的比例，仍然明顯高於歐美國家。要論待遇或是軍人地位，我國距歐美有明顯距離，要募到更高比例的青年從軍，談何容易？

儘管局面不利，國防部的確將人數拉到將近16.9萬，這幾乎是不可能任務，箇中努力絕對值得稱讚。然而這也暴露，在今年底終於達標之前，其實國軍的戰力，長期處於標準以下。更不要說，共軍將「首戰即終戰」當成攻台目標，我方警戒時間有限，國軍幾乎是隨時要迎戰，部隊以九成編現比為目標，期望屆時再動員後備軍人補實，是否合理？

儘管現行募兵制有諸多問題，但難以否認的現實是，現在想要走回徵兵，難度比推動募兵更大。2016年大選前，時任民進黨立委的蕭美琴，曾經引述中研院民調，指稱60%國人支持徵兵，要求國防部慎重評估募兵制。消息一出，立刻被認為是民進黨打算恢復徵兵。蕭美琴趕忙對外澄清並無此意，不久蔡英文當選，至今5年，政府沒再提過徵兵。

當徐巧芯宣稱支持徵兵時，一旁的民進黨桃園市議員王浩宇立刻宣稱「我沒有要喔」，飽遭網民奚落。王浩宇事後宣稱，當時講的是「我們（替代役）也要喔」，並表示國民黨若真支持徵兵，就請由立院黨團提案。

王浩宇不愧資深網路鄉民，立刻把鍋甩回國民黨，也巧妙地避掉自己是否支持徵兵的關鍵問題。至於他宣稱，自己身為替代役，戰時也會被動員蓋工事、運傷患，則完全出自想像；更不要提他擔任的替代役，其實正是徵兵時代的產物。

然而也確如王浩宇所言，國民黨立委不會提出恢復徵兵。事實上近年來，從沒有區域立委公開宣稱，支持改回徵兵。蔡政府仗著完全執政優勢、以及對操縱輿論的擅長，想要推動的政策，幾乎沒有不敢推動的，但也從來沒打算在此方向努力。至於所謂民調支持恢復徵兵，如果將調查範圍放在20歲以下的男性，以及家有可能要當兵子弟的父母，答案還會是支持？

甚至去問軍中幹部，多數人也會承認：在近年社會的反軍風氣，許多年輕人又極度自我中心的情況下，再把「不願役」塞回軍中，部隊的管理問題，會比洪案時代更嚴重。

這就掉入了一個尷尬的局面，多數民眾都認同，目前國軍的戰力，對防衛台灣的任務有不足之虞；但對於如何解決問題，大家卻都如寓言故事中的老鼠，希望其他同伴到貓脖子上掛鈴鐺，自己只想置身事外。大家支持的，都是「與我無關」的徵兵。

同樣例子出現在近日的民調上，多數民眾認同，兩岸爆發戰爭的風險比過去高。但多數民眾卻也認為，美國屆時必然會出兵助戰。事實上過去40年，美國政府從來沒有一次承諾，會在兩岸開戰時協防台灣；歷來美國內部的民調，支持為了台灣與中國大陸開戰的民意，也從來都是明顯少數。

2011年，馬政府推出舞台劇「夢想家」，因為所費不貲，飽遭綠營砲轟。然而回到現實，如果台灣社會的「主流」民意，是把自身的安全與福祉，押寶在外人根本不曾出手的承諾上，這豈非更離譜的夢想家？這些盤據輿論市場的夢想，如果必須和現實正面對撞，又是多麼不堪想像的恐怖後果？

國民黨台北市議員徐巧芯在電視政論節目表示，支持恢復徵兵制，國防部長嚴德發答覆媒體「會再評估」。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員徐巧芯在電視政論節目表示，支持恢復徵兵制，國防部長嚴德發答覆媒體「會再評估」。圖／聯合報系資料照片

國防部 國軍 王浩宇

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